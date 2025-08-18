Juicio a administradores de la Feria Senzabello en Varela

El conflicto que desde hace años sacude a la Feria Senzabello, también conocida como Paseo de Compras San Juan Bautista, sumó un capítulo decisivo: el Juzgado de Garantías N° 6 de Florencio Varela resolvió elevar a juicio la causa por “defraudación por desbaratamiento de derechos acordados” contra los administradores del predio.

La resolución, firmada por el juez Diego Carlos Agüero, implica que Héctor Julio Faldetta, Marcelo Alberto Pérez y Diego Javier De la Moneda deberán enfrentar un juicio oral y público, donde se ventilarán las acusaciones impulsadas por un grupo de puesteros que denunció graves irregularidades.

Según la investigación, desde el 23 de diciembre de 2020, los administradores de la sociedad PCSJB S.A. impidieron el ingreso de comerciantes al predio, pese a que estos tenían contratos vigentes y abonaban un canon locativo. Además, se los acusa de retener y ocultar mercadería y mobiliario, frustrando así la actividad laboral de decenas de familias.

El expediente también señala que los imputados habrían utilizado un sistema de “aforo” para hacer ingresar nuevos puesteros en lugar de permitir el acceso a quienes ya estaban instalados. Para la Fiscalía, este accionar configura el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, previsto en el Código Penal.

En su defensa, los acusados alegaron que las medidas de aislamiento por la pandemia de COVID-19 justificaban las restricciones, y acusaron a los puesteros de no cumplir con los pagos. Sin embargo, el juez Agüero rechazó el pedido de nulidad y sobreseimiento, al considerar que el cuadro probatorio es contundente y que incluso existieron incumplimientos reiterados de medidas cautelares dictadas por el fuero civil que ordenaban no innovar en la situación contractual y devolver la mercadería retenida.

El caso involucra a 58 denunciantes y será sorteado en los próximos días a un Tribunal Oral en lo Criminal, que deberá definir la responsabilidad penal de los administradores de la feria.

La información fue publicada por Data Judicial, medio especializado dirigido por Guillermo Troncoso, y a la que Infosur Diario tuvo acceso para ampliar el alcance local de un caso que mantiene en vilo a la comunidad varelense.