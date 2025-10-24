El horror en Varela, la Boleta Única y todo lo que trae la nueva edición de Infosur

El triple crimen de Florencio Varela, el estreno de la Boleta Única, el juicio por Iñaki y la denuncia de las universidades contra el veto de Milei son parte de la edición impresa de Infosur que ya está en la calle.

El diario Infosur ya está en la calle con una edición cargada de información, emoción y actualidad.

El triple crimen de Florencio Varela vuelve a ocupar el centro de la escena: la mamá de una de las víctimas denunció que circulan videos de las torturas, un hecho que vuelve a estremecer al distrito y reaviva el pedido de justicia a un mes del caso que conmovió al país.

La nota principal de tapa revela el testimonio de Sabrina, madre de Morena, quien asegura que las grabaciones del horror se viralizan en redes y que algunas personas las estarían vendiendo. Un llamado urgente a frenar la difusión de esas imágenes y un grito de dolor que recorre Varela.

Pero no es el único tema fuerte. En la cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del domingo, la edición impresa de Infosur explica en detalle cómo será el estreno de la Boleta Única de Papel, el nuevo sistema que se usará por primera vez en todo el país. Además, se incluye una guía práctica para aprender a votar correctamente y las declaraciones del ministro bonaerense Carlos Bianco, quien advirtió que muchos ciudadanos todavía no saben cómo utilizarla.

También se destaca que el transporte será gratuito en toda la Provincia durante la jornada electoral, facilitando el traslado de millones de bonaerenses hacia los centros de votación.

En el plano judicial, la edición aborda el caso de Iñaki Bohn Rioboo, el niño de 11 años que murió electrocutado en un barrio privado de Hudson. Ocho años después, sus padres ven llegar a juicio a los tres imputados por la tragedia.

Una historia de lucha y esperanza que atraviesa Berazategui.

Otra investigación que sacude al conurbano es la que llevó a setenta allanamientos simultáneos para desbaratar una red de casinos ilegales que operaba por redes sociales y captaba adolescentes para apostar. La causa, impulsada por la UFI N°8 de Berazategui, revela el costado más oscuro del juego online sin control estatal.

En el terreno político, Andrés Watson reunió a productores locales y llamó a “defender la producción como motor virtuoso del trabajo” en apoyo a la lista que encabeza Jorge Taiana, mientras que en Buenos Aires Nicolás del Caño cerró su campaña denunciando “el pacto Milei-Trump” frente a la embajada de Estados Unidos.

Por último, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con la participación de la UNAJ, resolvió accionar judicialmente contra el decreto del presidente Javier Milei que suspendió la Ley de Financiamiento Universitario.

“Un decreto no puede suspender una ley”, advirtieron los rectores en una decisión que marca un nuevo frente de conflicto con el Gobierno nacional.

