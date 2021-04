Hotton: “Los vecinos de Quilmes reclaman respuestas de quienes gobiernan”

“En Quilmes, escuchando a los vecinos, los comerciantes, los vendedores ambulantes, y a los trabajadores que circulan en la calle. La realidad económica, sanitaria y la seguridad, más allá de la pandemia, son necesidades sin atender para estos ciudadanos que esperan respuestas de quienes nos gobiernan”, destacó la ex diputada nacional Cynthia Hotton, tras su paso por el municipio.

La recorrida incluyó la visita al comedor Más Vida, donde destacó la “enorme labor social que realizan, de la mano de Carlos Annacondia Jr. Para ayudar e impactar a los quilmeños que más sufren, quienes atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad”. Asimismo, mantuvo reuniones con vecinos, comerciantes y empresarios, quienes le transmitieron su preocupación sobre la situación actual del país y las problemáticas locales.

“Hoy conocí a Juan Carlos, un vecino que por años tuvo marroquinería, contaba con 18 empleados. Sin embargo, las malas políticas de gobierno lo llevaron a cerrar, se fundió, le resultó insostenible mantener un negocio cerrado durante todo un año. Con lágrimas me contó que a sus empleados les tuvo que pagar con sus máquinas. Este es un ejemplo más de la destrucción de empleo en el país, cuando no hay políticas de Estado concretas para sacar al país adelante”, destacó Hotton.

Y agregó: “También pude dialogar en Quilmes centro con Silvina, era dueña de un local de indumentaria que también se fundió debido a la abrupta caída de las ventas, porque con la inflación -nos cuenta- la gente no llega a fin de mes. Ella ahora es empleada de un local de ropa, pero lleva en su espalda el dolor de haberse jugado por el país, concretar un emprendimiento productivo, y tener que cerrar”.

La recorrida incluyó una visita por Solano, allí Juan, uno de los vecinos de la zona, le contó sobre los problemas de cloacas. Recientemente toda su cuadra se inundó con desechos cloacales. “La gente no podía salir a la calle, ni usar agua, para evitar profundizar el problema. Hicieron el reclamo en el municipio y en Aysa, y no tuvieron respuestas. Una situación totalmente contaminante que duró más de 15 días”, expresó la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Consultada por su recorrida en Quilmes, la diplomática y economista afirmó: “Escuchamos las necesidades de los vecinos. Nos llaman para pedirnos que representemos sus reclamos porque el Gobierno no los escucha. Veo a los vecinos que con gran esfuerzo salen a pelearla todos los días, al comerciante que trabaja 12 horas para poder sobrevivir, a los productores que con tanta presión impositiva y burocrática les cuesta avanzar; hay tanta incertidumbre que los inversores no dan el paso que hace falta para generar empleo genuino, porque saben que en cualquier momento las reglas cambian. También hay muchas realidades que duelen, como las familias que por la pérdida de empleo hoy pasan a ser pobres. En la calle reclaman trabajo, vacunación para no volver al encierro, más seguridad y control de la inflación. Nosotros, desde Valores, vamos a representar esos reclamos”.

Y agregó: “Estas reuniones que venimos desarrollando con los vecinos, comerciantes y con los diferentes actores sociales de nuestro país nos permiten conocer las necesidades de la gente de primera mano, nos ayuda a mejorar nuestras propuestas. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir dando la pelea contra la corrupción, el oportunismo político y los flagelos que el kirchnerismo instaló en la sociedad. Es por eso que en estas próximas elecciones van a entrar en el cuarto oscuro y van a tener una propuesta nueva. Estamos trabajamos para representar cada uno de los reclamos de la gente en el Congreso. Tenemos equipo en cada uno de los municipios, con vecinos que se ponen la camiseta y nos impulsan, en mi caso para encabezar una lista y ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires”.