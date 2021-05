Hoteles que abren sus puertas en 2021

La estadía de 2 noches incluye descansar es un habitáculo de pasajeros con increíbles vistas estelares, practicar con un sable de luz e investigar y aprender acerca de la actividad interna de la sala de ingeniería, manipular el sistema de navegación y protección del bote en The Bridge o disfrutar de bebidas temáticas en Silver c Lounge. Como así también interactuar con tripulantes en “The Atrium”. Se espera que la apertura del increíble hotel en Orlando,Florida se realice antes de finalizar el año. Más consejos de Miami y Orlando aquí.

El tranquilo establecimiento brinda una alternativa más que relajante en un emblemático castillo del siglo X. En la parte exterior pegado al antiguo Torrino, podrá relajarse con la piscina externa y las asombrosas vistas que ofrece o podría optar por la piscina subterránea en la parte baja del castillo, The bath House, donde antiguamente se encontraban las bodegas, mientras disfruta de sus simples pero deliciosos platos de temporada.

Pese a las condiciones sanitarias que continuamos atravesando, el 2021 se encuentra de estreno. Con emocionantes e innovadores hoteles, desde un resort Nickelodeon all inclusive hasta un alojamiento que lo transportará a una galaxia lejana.

