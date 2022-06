Homenajearon al sanitarista Floreal Ferrara, un impulsor de la atención médica ambulatoria

«Floreal dura cuatro meses y 16 días en el Ministerio (de Salud de la provincia de Buenos Aires) y deja el concepto de una herramienta, que necesitamos de una enorme organización social, se trata de una batalla cultural muy fuerte que no la ganas nunca», dijo.

Kreplak recordó: «Hay que tener mucha osadía para definir la salud y no hubo mejor definición que la de él: ´La salud no solo es una lucha, sino que luchar es salud´, es una acción performativa, mientras se va luchando, se va haciendo salud».