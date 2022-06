Hockey: el selectivo femenino municipal clasificó a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

El lunes por la mañana, el plantel de damas de la Comuna consiguió el pase a la siguiente ronda del torneo provincial luego de medirse ante diferentes atletas varelenses en las instalaciones del Polideportivo “La Patriada” -ubicado en avenida Novak y Bonn-.

La coordinadora de la disciplina -Alejandra Schaerer- manifestó: “Súper felices. Nos preparamos específicamente para esta instancia, fue un tipo de juego completamente distinto al que estaban acostumbradas a las chicas en el Metropolitano”.

“El hockey creció mucho en Florencio Varela. El nivel, con el correr de los años, mejoró y sirvió para enriquecer al deporte en el distrito”, concluyó Schaerer.

Las jugadoras tuvieron un alto rendimiento en todas sus categorías. Sub 14 obtuvo un total de tres victorias más un empate, Sub 16 ganó los cuatro partidos y Sub 18 lideró sus tres enfrentamientos.

BÁDMINTON

El Polideportivo Municipal “La Patriada” fue el escenario de la etapa local para la citada disciplina con participación de atletas provenientes de diferentes puntos del partido.

El coordinador de bádminton -Facundo Javier- explicó que la jornada resultó “muy positiva porque completaron todas las categorías Sub 14 y Sub 16 tanto masculinas como femeninas”.

El entrenador mencionó que “formaron parte miembros de los selectivos municipales con un alto rendimiento” al tiempo que destacó la presencia de “chicos y chicas del Centro de Educación Física (CEF) de Ingeniero Allan”.

En ese contexto, manifestó su optimismo para la instancia regional del certamen. «Programaron la competencia contra jugadores y jugadoras de distritos cercanos, con nuestros representantes en nivel de selección”. “Clasificaron 4 singlistas y la misma cantidad de doblistas”, sumó.

En ese sentido, precisó que contemplaron la siguiente fecha para el 12 de julio en el establecimiento ubicado sobre la intersección de la avenida Novak con la calle Bonn ante contendientes oriundos de Berazategui, Quilmes, Avellaneda, Lanús y Almirante Brown.