Jóvenes desaparecidas de La Matanza: son tres los cuerpos encontrados en Varela

ÚLTIMA HORA – 24 de septiembre, 2025: La Policía bonaerense confirmó oficialmente el hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela durante los allanamientos y rastrillajes. Aún no se difundieron las identidades de los cadáveres.

Hay cuatro detenidos por el triple crimen. La principal hipótesis apunta a una venganza de banda narco liderada por traficante peruano prófugo.

La búsqueda desesperada de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), desaparecidas en La Matanza desde el viernes pasado, llegó a su trágico desenlace este miércoles con la confirmación oficial del hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela, en la zona donde se registró la última señal del celular de una de las víctimas.

Confirmación oficial del triple crimen

La Policía bonaerense confirmó este miércoles el hallazgo de tres cuerpos durante los allanamientos y rastrillajes realizados en Florencio Varela. Los investigadores llegaron hasta esa ubicación específica gracias al impacto del celular de una de las jóvenes en una antena de la zona.

Los cadáveres, según pudo saber Infosur, fueron encontrados en un terrenos con unidades de departamentos ubicada en la calle Samborombón y Mainini, del barrio Mayol, localidad de Villa Vatteone, Florencio Varela.

Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de los cadáveres, aunque la investigación apunta a que corresponderían a las tres jóvenes desaparecidas. Hay cuatro sospechosos detenidos en relación al triple crimen.

El rastro del celular: la pista clave

La geolocalización del teléfono móvil se convirtió en el elemento fundamental de la investigación. El dispositivo de Lara Gutiérrez se activó por última vez el viernes a las 23:14 horas en una antena situada en Malta al 400, en el barrio Santa Rosa de Florencio Varela.

Esta señal llevó a los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza directamente hasta la zona donde fueron apresados dos de los cuatro sospechosos actualmente detenidos. Los arrestos se produjeron en la esquina de Chañar y Jachal, precisamente en el área de cobertura de esa antena telefónica.

La camioneta con patente adulterada

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que las tres jóvenes abordaron una Chevrolet Tracker blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada, alrededor de las 21:30 horas del viernes. Esta fue la última vez que fueron vistas con vida.

Los investigadores lograron identificar la patente del vehículo a partir de las imágenes digitalizadas, pero cuando procedieron al secuestro del rodado, descubrieron que se trataba de una placa adulterada. La patente había sido duplicada de otro vehículo, lo que confirma la premeditación del crimen.

El rastro de la camioneta blanca se perdió en el cruce de Crovara y General Paz, coincidiendo con el testimonio de un testigo que declaró haber visto cuando las tres amigas subieron al vehículo en el cruce de Crovara y El Tiburón.

Hipótesis de venganza narco

Los investigadores manejan como principal línea de investigación que el triple crimen estaría vinculado a una venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante de nacionalidad peruana que permanece prófugo. Esta hipótesis explicaría la brutalidad del hecho y la forma en que fueron atraídas las víctimas.

El fiscal Gastón Duplaá, quien comanda el equipo de investigadores, deberá determinar si los cuatro detenidos estaban directamente involucrados en la desaparición y presunto asesinato de Morena, Lara y Brenda.

Las próximas horas serán cruciales para la confirmación oficial de las identidades a través de las pericias forenses y para que el fiscal Gastón Duplaá, quien comanda la investigación, avance en el esclarecimiento total del triple crimen que tiene cuatro detenidos.