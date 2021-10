Hace dos años gana la impunidad en el crimen de Diego Chávez

Up Next

“Te arrebataron la Vida. 2 años sin consuelo. ¡¡Un día como tantos un beso, un abrazo, Chau Mamí !! Te cuidas su sonrisa, ¡¡un…si mami!!…y luego de la nada, el vacío, una llamada que paralizo para siempre, que te aparto del mundo para siempre, no entandes nada, si recién viste como se iba sonriéndote, la noticia calló sobre todos, aplastándonos, dejándonos perdidos entre sueños de besos y abrazos. ¡¡TE ARREBATARON LA VIDA !! Un grupo de delincuentes, sin saber lo que es el valor de la vida… un grupo sin escrúpulos…borro tu sonrisa para siempre. Te arrebataron la vida, los sueños…las ilusiones….te arrebataron de los abrazos, de los amor, de las ternura…arremetieron contra tí un ser increíble…TE ARREBATARON LA VIDA tu inesperada partida, nos dejo perdidos en un por qué ?, Buscando tu sonrisa por todos lados ya no escuchas los Cuidate de mamá y papá, los te amo de tus hijos y tus hermanos.. Te perdimos para siempre, dejándonos llenos de dolor, llenos de desprecio hacia quienes lo hicieron, dejándonos un vacio, esperando tu regreso, sin entender como puede ser, que tu vida termino en un segundo, ya nunca volveremos a verte, ya nunca escucharemos tu voz…Duele y duele muchísimo A nombre de todos los que te amamos te recordaremos siempre y vamos a lucharla para que se haga Justicia mi amor te amamos” expresó Olga el 20 de octubre para recordar a su hijo.

Familiares, amigos y allegados de Diego Chávez , asesinado en 2019, siguen exigiendo justicia al cumplirse dos años del crimen del joven. La familia pide a quienes hayan visto algo que por favor se acerquen a la comisaría más cercana o a las fiscalías de Quilmes, a fin de poder identificar a los agresores. Su mamá Olga Martínez utilizo la red social para mostrar su bronca ante la inacción de la justicia, ya que luego de dos años del ataque que sufrió Chávez y su amigo en Av. Touring Club y San José de Berazategui, la fiscalía a cargo de la causa no pudo encontrar a los culpables de su muerte.

Continue Reading

Advertisement