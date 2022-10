Habló la madre acusada de la agresión a la maestra

Por ahora vamos a llamarla R. Nos guardamos su identidad, pese a que ella se comunicó con Infosur, para no revictimizar al menor de edad. Es la madre de un alumno de primer grado (y no de tercero como se había dicho en un momento) acusada de agredir a una maestra de la escuela 26 del barrio El Rocío en Florencio Varela.Habló en exclusivo con este medio.

El hecho se registró hace una semana y movilizó a todo el ámbito educativo del distrito. Hubo abrazo simbólico a la escuela 26, paro distrital y marcha a las fiscalías descentralizadas de Florencio Varela en reclamo de la agilización de las causas estancadas por años en los amarillentos expedientes judiciales.

“Yo no le pegué, es imposible que ocurra algo así y que no se filme, habría videos de los golpes por todos lados”, dijo para comenzar a contar su verdad.

R. remarcó que el martes de la semana pasada en horario del mediodía fue al kiosco a comprar un pancho. “Estaba con mi hijo y mi hija”, dice.

Según el relato de la mujer ese día hubo un roce en el kiosco producto del cual a la maestra se le cayó el celular. “Nada más. Un hubo agresión brutal, ni golpes, ni nada”, remarcó.

En ese contexto, R. contraataca y dice que a maestra en cuestión le “pegó en la mano a mi hijo, eso sí fue violento”, remarcó. Y, por eso, tras el choque, le reclamé por qué le había pegado al niño”.

Según refiere la mamá, en el marco de un juego con su hermana y un tiempo antes el niño señaló que la maestra le “pegaba en la mano”. “Fui varias veces a la escuela, hablé con los orientadores educacionales, con la directora, pero nadie le creyó a mi hijo. Yo sí.”, dijo.

“Yo no le pegué a la maestra, la maestra le pegó a mi hijo”, señala la mujer quien denuncia que viene reclamando contención para su hijo desde hace tiempo.

“No hay denuncia por parte de la maestra, nadie me notificó que tengo una orden de restricción. La única verdad es que hace una semana que mi hijo no va a la escuela, tiene miedo y nadie sabe cómo va a seguir estudiando”, remarcó.

De todos modos, R. no se quedó quieta con las palabras de los directivos y se dirigió a la comisaría: “nadie le hizo una pericia a mi hijo. Estamos esperando, yo sí que hice la denuncia. Cuando salí de la escuela no me quisieron tomar la denuncia porque me dijeron que vaya al Consejo. Estuve hasta las cuatro de la tarde. Yo lo que quiero es que esta mujer no dé más clases”.

De acuerdo a los dichos de su madre, el menor puedo reconocer la agresión física. En este mismo contexto, reconoció que otros padres a través de los grupos de whatsapp confirmaron la agresión al niño.

Y advirtió que su hijo no tiene contención de ningún tipo. “Mi hijo está aterrado no quiere ir a la escuela, no quiere ver a la maestra. Está amenazado y tiene miedo porque dice que va a repetir, en su inocencia”.

Por otro lado, la madre del alumno manifestó que “de la escuela nadie se comunicó conmigo, sí tengo el apoyo de las mamás, con las que siempre estamos en contacto. Me apoyan y están conmigo”.

En cuanto al enfrentamiento de la madre con la docente, R. reconoció: “nunca llegué a levantarle la mano. Ella dice que fue agredida pero es mentira”.