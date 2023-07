Habló el padre de Lucas González: “Todos sabían lo que pasó»

En un sorprendente giro durante el juicio por el asesinato de Lucas González, el padre del joven de Florencio Varela, Héctor González, declaró públicamente que está preparado para enfrentar otro proceso judicial que investiga las acciones de Gabriel Berard, jefe de la fuerza de la Ciudad, en relación con la tragedia que le costó la vida a su hijo de 17 años. Durante una entrevista en AM750, González afirmó: «Que caiga el que tenga que caer».

El padre de Lucas González lanzó fuertes acusaciones contra la Policía de la Ciudad, afirmando que utilizó un modus operandi para buscar un arma de juguete en un casillero. Además, cuestionó la frecuencia con la que este tipo de prácticas pueden haber ocurrido en el pasado: «¿cuántas veces lo habrán hecho?», se preguntó González en relación al accionar de la fuerza de seguridad en el caso de su hijo.

Durante la última audiencia del juicio, las defensas de los policías implicados señalaron directamente al jefe de la fuerza, Gabriel Berard. Ante esto, Héctor González aseguró que «todos sabían lo que pasó», durante la entrevista en AM750. Cabe destacar que el nombre de Berard surgió a partir de los testimonios de las defensas del principal Héctor Cuevas y del oficial Ángel Arévalos. Como resultado, tanto el fiscal, la querella como el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25 solicitaron una investigación sobre su posible involucramiento.

La revelación de nuevos detalles durante el juicio no apareció a Héctor González, quien expresó que constantemente han salido a la luz nuevas pruebas, incluso por parte de los abogados defensores. Ante la posibilidad de enfrentar un nuevo juicio para determinar la responsabilidad de Gabriel Berard en el encubrimiento posterior al crimen, González afirmó que los familiares y seres queridos de Lucas están dispuestos a hacerlo.

«Que caiga el que tenga que caer. No quiero perejiles, no queremos que nadie caiga que no corresponda. Pero para mí todos sabían todo», manifestó enfáticamente Héctor González en el programa Aquí, Allá y en Todas Partes. Su dolor y frustración fueron evidentes cuando agregó: «Le arrebataron su sueño, me lo sacaron, me lo acribillaron, me lo quemaron con cigarrillos. No puedo entender por qué tanto ensañamiento. No me van a decir por qué, pero lo hicieron porque él era negrito. Lo eligieron».

El juicio contra los 14 policías de la Ciudad de Buenos Aires comenzó en marzo de 2023 y se espera que el veredicto sea anunciado entre el 11 y el 13 de julio, según fuentes judiciales a Télam. La revelación de posibles posibilidades del jefe de la fuerza de seguridad ha añadido un nuevo y preocupante giro a este caso, apareciendo expectativas en cuanto al desenlace final y la búsqueda de la verdad para la familia de Lucas González.

Cómo sigue el juicio por el crimen de Lucas González

Para el martes 4 de julio, en tanto, será el tuno del alegato de los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, codefensores del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente.

Finalmente, el jueves 6 se espera el alegato de la defensa de oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento y por las torturas a los sobrevivientes, que estará a cargo de los abogados Valeria Corbacho y Fernando Lirman.

Los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero esperan dar a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio.

En tanto, en la última jornada del juicio, los defensores del comisario Rodolfo Alejandro Ozán, del subcomisario Ramón Jesús Chocobar, del principal Héctor Claudio Cuevas y de los oficiales Daniel Rubén Espinosa, Ángel Darío Arévalo y Jonathan Alexis Martínez pidieron sus absoluciones.

En la misma audiencia, y a partir de las exposiciones de dos de esas defensas, el TOC 25 ordenó extraer testimonios y remitirlos a la justicia de instrucción para que investigue la actuación que tuvo en el caso el jefe de la Policía de la Ciudad, Berard.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el oficio fue elevado a la Cámara Criminal y Correccional, que ahora deberá sortear el Juzgado que intervendrá en esta nueva investigación.

«Cuando llegue al juzgado enviarán al oficio por conexidad al Juzgado 7 de Instrucción, que intervino en la primera causa junto a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 7, a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella», confió un vocero de la Justicia.

El pedido del fiscal de juicio Guillermo Pérez de la Fuente, acompañado del abogado querellante Gregorio Dalbón, surgió luego de que los defensores del principal Cuevas y del oficial Arévalos consideraran que el jefe policial no fue ajeno al encubrimiento del caso.

En su exposición, el letrado Augusto Nino Arena, quien defiende al principal Cuevas, consideró que Berard tenía conocimiento de que lo sucedido no había sido un enfrentamiento armado entre agentes porteños y delincuentes, como intentaron hacer creer los policías en un primer momento, para lo cual, incluso, «plantaron» un arma en el auto de las víctimas, según la acusación fiscal.