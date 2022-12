Habló el asesino de Estefanía Bonome: “Cuando lo hice sufría un problema de drogas pero ya escarmenté”

Cristian Mijael Yovanovich, el joven que cuando tenía 15 años abusó y mató a su pequeña prima en José Mármol en 2018 y nunca fue condenado por ser menor de edad, dijo que actuó “bajo efecto de drogas” y le pidió disculpas a la familia de Estefanía Bonome.

Yovanovich vive en Posadas, Misiones, y fue demorado hace una semana por maltratos a su madre, pero ya se encuentra en libertad. Sus actuales vecinos denuncian que sale armado a la calle, pero él lo desmiente.

El joven que ahora tiene 18 años brindó una nota para Alem News, un portal de noticias de Misiones. “Cuando hice eso (por el crimen de su prima Estefanía Bonomé, de 9 años) no estaba en mis cabales, sufría un tema de drogas. Recién tomé conciencia cuando me ´limpié´, cuando no tuve más droga en el cuerpo. No podía creer lo que había hecho, me quería matar”, confesó.

En tanto, Yovanovich dijo estar “arrepentido de todo”, le pidió disculpas a la familia de la niña aunque aclaró que ya pagó por lo que hizo. “Estoy arrepentido de corazón”, insistió en la entrevista.

También recordó que estuvo más de dos años en un instituto de menores y que eso le sirvió para “recapacitar”. Y agregó: “No justifico. Me pongo en los zapatos de los familiares de la niña. Fue un caso muy feo pero yo escarmenté”.

El joven que no fue condenado por el crimen por tener 15 años en ese momento reconoció que sus disculpas “no le van a devolver a la familia a la nena”, en referencia a su prima Estefanía Bonome.

Yovanovich también se refirió a denuncias, principalmente en redes sociales, de sus vecinos de Posadas. “Yo no salgo con cuchillos a la calle y no le hice nada a ningún vecino. Les pido que piensen antes de hablar. Todo lo que dicen es por lo que hice en Buenos Aires. Y que se queden tranquilos porque acá no estoy haciendo nada”, explicó.

EL ASESINATO

El 26 de octubre del 2018 se encontró el cuerpo de Estefanía – de 9 años – cerca de la estación de trenes de José Mármol. Según la investigación, la niña y su primo estaban jugando a las escondidas. Luego él la llevó a un galpón, la golpeó y la mató.

La investigación determinó que se trasladó el cuerpo de la niña en un camión que pertenece al abuelo del adolescente, quien en su testimonio planteó que arrastró el cuerpo y lo subió “a la parte de atrás del camión”.

Una joven y su padre vieron aquél 25 de octubre de 2018 por la noche como desde el camión arrojaban el cuerpo sin vida de Estefanía Bonome en una calle, junto a las vías del ferrocarril, en José Mármol

Tras el cotejo de cámaras de seguridad se determinó que el cuerpo fue arrojado en el lugar por Cristian Mijael Yovanovich, quien además fue la última persona que estuvo con la víctima antes de su homicidio.

