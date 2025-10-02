Gran festejo del Día del Empleado de Comercio organizado por el CECQ

El Centro de Empleados de Comercio de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, conducido por Roberto “Mata” Rodríguez, celebró el domingo último junto a sus afiliados el Día del Empleado de Comercio con un multitudinario encuentro en el Complejo El Bosque de Quilmes Oeste.

Durante la velada, Rodríguez destacó:“En estos tiempos tan difíciles de la Argentina siempre nos van a encontrar junto a nuestra gente y del lado de los que menos tienen”.

Como es habitual en este tipo de encuentros, el dirigente realizó importantes anuncios de obras y proyectos en marcha para beneficio de los afiliados. Entre ellos, detalló que con el crédito de 800 millones gestionado con el Banco Provincia avanza la construcción de la pileta en el Camping del Río, obra que esperan inaugurar en diciembre o enero.

“En el Camping del Río vimos un enorme potencial: hoy se llega por asfalto, donamos la bomba al municipio para que cuente con agua potable y hay vecinos del barrio trabajando en el predio”, señaló.

Rodríguez subrayó además que este verano los trabajadores que no puedan viajar a los hoteles del gremio tendrán dos opciones gratuitas para disfrutar en familia: El Complejo Recreativo “La Amistad” de la localidad de El Pato (Berazategui) y el Complejo Recreativo “La Ribera” de Quilmes, solo presentando su carnet de afiliado.

Anuncios para los afiliados

En el marco de los anuncios, confirmó también la inminente inauguración de la Delegación de Varela, a la espera de la firma de un convenio con OSECAC para sumar prestaciones médicas. “Esta obra la hicimos con fondos propios y es otro gran orgullo”, dijo. Asimismo, informó que ya se obtuvo la habilitación para la Farmacia de Solano.

“Todo esto son salarios diferidos: la farmacia, los hoteles, los campings, esta fiesta en El Bosque. Todo es para nuestros trabajadores”, resaltó.

En relación al rol sindical, Rodríguez afirmó: “Los gremios hoy estamos cumpliendo funciones que debería asumir el Estado, sobre todo en el área de la salud”.

El histórico dirigente también se refirió a la actualidad política nacional: “Es un momento muy difícil para la Argentina y cambió la forma de hacer política. Personalmente tengo confianza en que Kicillof le hará mucho bien al peronismo: tomó el camino correcto y debemos acompañarlo”.

Finalmente, se refirió a la situación del sector: “Los acuerdos paritarios no fueron lo que habíamos planteado. Todos los meses aumentan la nafta y los servicios; cada vez menos gente ingresa a los comercios y esto genera despidos y sobrecarga de tareas para los empleados. Pero no vamos a bajar los brazos: seguiremos luchando junto a nuestros compañeros”.