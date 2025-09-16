Golpe comando en el PITEC: roban dinero y bienes en una fábrica de calzado en Varela

Delincuentes cortaron el alambrado del Parque Industrial y forzaron la caja fuerte de una planta productiva. Se llevaron una suma de dinero y objetos de valor.

Florencio Varela volvió a ser escenario de un hecho delictivo que esta vez golpeó al sector productivo local. En las últimas horas, delincuentes ingresaron al Parque Industrial y Tecnológico (PITEC) y desvalijaron una fábrica dedicada a la producción de calzado, informaron voceros confiables.

Según pudo saber Infosur, los intrusos cortaron el alambrado perimetral del predio y accedieron a las instalaciones sin ser detectados. Una vez dentro, forzaron el acceso a las oficinas administrativas, donde violentaron la caja fuerte de la empresa.

El saldo fue preocupante: los ladrones lograron alzarse con una suma considerable de dinero y distintos efectos de valor, en un golpe que se presume fue planificado con antelación.

El robo generó conmoción entre los empresarios radicados en el PITEC, un espacio estratégico para la economía de Varela que nuclea a múltiples firmas industriales y tecnológicas. “Es un golpe durísimo, no solo por lo robado sino porque vulneraron un predio que debería ser seguro”, expresó con preocupación un referente del sector productivo.

Las autoridades policiales trabajan en la investigación del hecho, que ya fue judicializado, para intentar identificar a los responsables a través de cámaras de seguridad y peritajes en la zona.

Mientras tanto, los empresarios esperan respuestas y mayores medidas de prevención para evitar que hechos de estas características se repitan.