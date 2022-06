Géneros del hentai más populares, ¿cuál es tu favorito?

Internet es una fuente de vídeo, series y películas inagotable y es por eso que siempre que queramos disfrutar de contenidos especiales podemos hacer por meternos a buscar aquello que más nos interesa, lo que estamos deseando ver pero no en todos los sitios se nos ofrece de la misma manera.

Siendo un género de anime tan popular parece como si pudiésemos verlo en cualquier parte pero, ¿qué hay de aquel que quieres con subtítulos? El hentai sub español es uno de los más buscados, lo que hace ver que tanto en España como en Latinoamérica somos buenos consumidores de este material.

A su favor muchos aficionados se agarran a que son personajes ficticios , algo que no tiene nada que ver con identidades humanas. Esto, que no termina de convencer a nadie, puede que sea una salida rápida pero, especialmente en Occidente, se está advirtiendo del peligro de consumir este tipo de contenidos.

Tirando del clásico “Lolita” , se han hecho animes hentai relacionados con las menores de edad y en los que aparecen hombres en actitud cariñosa con ellas. Esto, que no es de recibo alguno, sigue trayendo cola con idea de que en un momento futuro los cancelen y dejen de producir.

Perfectos para pasar el rato, detrás del significado de la palabra japonesa hay cantidad de referencias de interés, un mundo completo por descubrir y variantes del género de adultos con el que seguro descubrimos otro apartado del anime que ahora está en boca de todos gracias a la canción de Rosalía. A continuación, para que vayas más al día, te dejamos con los sub favoritos:

El hentai lleva tanto tiempo con nosotros que, si nos pusiéramos a pensar en la fecha exacta en la que se hizo popular, seguramente no daríamos con ella. Si bien los desnudos en revistas y fanzines comenzaron en Japón a principios de los 60, este anime para adultos dio un giro a todo gracias al atrevimiento de algunas productoras.