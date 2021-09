Gabriela Padin debutó ganando y no quiere a Otonello y Rojas en la lista

Gabriela Padin es la primera vez que se presenta a una elección partidaria y no le fue mal. Debutó ganando, se impuso por cómodos ocho puntos en la interna del Frente Vamos con Vos de Florencio Varela dejando en segundo lugar a la lista que encabezaba el “borocotizado” Dardo Ottonello, un político que en la última década pasó, por lo menos, por cuatro espacios políticos diferentes. Y se diferenció por casi 10 puntos de la otra competidora, Mirta Rojas de Libres del Sur.

Proveniente de la actividad privada, hace un tiempo que se reunió con Florencio Randazzo y acordó dar el paso hacia la política partidaria encabezando la lista oficial del randazzismo en las últimas elecciones PASO de Florencio Varela.

Sin embargo, la normativa respecto de esta elección interna hace que los espacios perdedores en la compulsa puedan integrar la lista de candidatos del frente para noviembre y Padin ahí se planta. “El triunfo que tuvimos el domingo en la interna habla de la coherencia y la integridad que tuvimos en el vínculo con los vecinos y con los compañeros”, le dice Padin en la consulta con Infosur. Y surge una afirmación explosiva: “Yo no voy a integrar una lista con una mujer que suena con una denuncia tremenda por supuesta trata de personas en el caso Zisuela que ahora va a investigar la Justicia. Y tampoco con Dardo Ottonello que no solo viene de la vieja política, sino que también fue denunciado, y entiendo que esa denuncia se ratificó en estos días, por una supuesta estada. Entonces, si ellos pretenden integrar el espacio, yo me bajo”.

Dicho así sin vueltas y con determinación confirma “El “Flaco” (Por Randazzo) planteó una construcción con la ciudadanía y así lo entendimos al conformar la lista que triunfó el domingo en la interna. Por lo tanto, si vamos a hacer lo mismo que los otros, no tengo dudas en bajarme”, sostuvo.

Consultado por su existe algún tipo de negociación al respecto, conociendo que el Frente quien tiene que definir la integración de la lista, Padín remarcó que “ninguno de los dos dirigentes me llamó por el triunfo”.

La candidata de Vamos con Vos intensificó hizo una campaña barrio por barrio y se alzó cómoda con el triunfo en la interna. “Recorrimos los barrios, sumamos adhesiones instando a los vecinos a involucrarse activamente en la discusión de los problemas del distrito”, había dicho unos días antes de finalizar la campaña.

Allí, Padín convocó a los vecinos no solamente a votar sino a involucrarse organizadamente en el seguimiento de la ejecución del presupuesto público y en el diseño de las políticas públicas. “Si bien aspiramos a ser la voz de los vecinos en el Concejo Deliberante, entendemos que el destino de una parte de los fondos previstos en presupuesto debe ser discutida por los vecinos y sus instituciones de manera directa, para ello debemos organizarnos y discutir las prioridades” afirmó la candidata ante un nutrido grupo de vecinos y comerciantes de la zona de Villa del Plata.