Menu
Buscar
Suscribirse
ActualidadAvellaneda

Fundación Lazos anuncia nuevo Director de Relaciones Institucionales

By: Redacion 2

Date:

La Fundación Lazos Argentina tiene el honor de anunciar la incorporación del Sr. Víctor Armando Vega como Director de Relaciones Institucionales.

Con una destacada trayectoria en el ámbito comunitario y social, Vega asume la tarea de fortalecer los vínculos con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, consolidando el rol de la Fundación como espacio de referencia en temas vinculados a la familia, la niñez, la adolescencia y la comunidad.

Este nombramiento se enmarca en la Ley 25.855 de Voluntariado Social, reafirmando el espíritu solidario, gratuito y de compromiso social que distingue a la Fundación Lazos.

“Con esta designación, Fundación Lazos busca ampliar su llegada a la comunidad y generar puentes de cooperación que potencien el impacto de sus programas”, expresó el Dr. Pablo Vranich, Presidente de la institución.

La designación de Víctor Armando Vega se formalizó este mes con la firma del acta correspondiente, realizada junto al Dr. Pablo Vranich en la sede de la Fundación.

De esta manera, Fundación Lazos reafirma su compromiso de trabajar en la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y familias en todo el país.

Dirección: Zeballos 6066, Wilde, partido de Avellaneda. Teléfonos de contacto: 11-6560-3931 / 11-4033-4359

Redes sociales:Instagram: @fundacionlazosargentina

Facebook: Fundación Lazos Argentina

Artículo anterior
Salvaje entradera en Varela: golpearon y ataron a una mujer de 54 años para robarle en pleno día
Redacion 2

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

Salvaje entradera en Varela: golpearon y ataron a una mujer de 54 años para robarle en pleno día

Redaccion -
Dos delincuentes armados irrumpieron en vivienda de Castro Barros...

Watson en el top 5: la gestión varelense que validaron las urnas y los temas que marcan la agenda del sur

Redaccion -
El intendente de Florencio Varela obtiene 55,2% de imagen...

Diputados rechazó el veto de Milei: la UNAJ celebró en la Marcha Federal Universitaria

Redaccion -
La tarde en el Congreso de la Nación se...

La UNAJ presente en la Marcha Federal Universitaria contra el veto de Milei

Redaccion -
El sol del mediodía acompañó la partida de cientos...