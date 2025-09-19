Fundación Lazos anuncia nuevo Director de Relaciones Institucionales

La Fundación Lazos Argentina tiene el honor de anunciar la incorporación del Sr. Víctor Armando Vega como Director de Relaciones Institucionales.

Con una destacada trayectoria en el ámbito comunitario y social, Vega asume la tarea de fortalecer los vínculos con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, consolidando el rol de la Fundación como espacio de referencia en temas vinculados a la familia, la niñez, la adolescencia y la comunidad.

Este nombramiento se enmarca en la Ley 25.855 de Voluntariado Social, reafirmando el espíritu solidario, gratuito y de compromiso social que distingue a la Fundación Lazos.

“Con esta designación, Fundación Lazos busca ampliar su llegada a la comunidad y generar puentes de cooperación que potencien el impacto de sus programas”, expresó el Dr. Pablo Vranich, Presidente de la institución.

La designación de Víctor Armando Vega se formalizó este mes con la firma del acta correspondiente, realizada junto al Dr. Pablo Vranich en la sede de la Fundación.

De esta manera, Fundación Lazos reafirma su compromiso de trabajar en la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y familias en todo el país.

Dirección: Zeballos 6066, Wilde, partido de Avellaneda. Teléfonos de contacto: 11-6560-3931 / 11-4033-4359

Redes sociales:Instagram: @fundacionlazosargentina

Facebook: Fundación Lazos Argentina