Fuerte repudio a la agresión verbal del secretario de Kicillof a Infosur

Esta situación sucedió en un acto oficial desarrollado en el barrio Los tronquitos de Varela. “ Es necesario visibilizar el maltrato al que suelen someter a medios locales y regionales en su afán de impedir una pregunta, que, dicho sea de paso no solo fue respetuosa, sino que el propio gobernador respondió, aunque en forma escueta’, sostiene Infosur .

“Tomatelá dice a los gritos Beltrán en medio de una multitud. ¿Por qué? La razón es una sola, Infosur quería preguntar a Kicillof sobre el caso que conmueve a Florencio Varela . Y el secretario no quería”, afirma el diario en su portal.

El gobernador le respondió en forma escueta: “Ese es un tema de la Justicia, no de la policía”, y cuando Cáceres intentó repreguntar, Kicillof fue apartado y su histórico secretario privado Nicolás Beltram le gritó al periodista con el puño en alto y en forma amenazante: “Tomátela, tomátela de acá”, impidiendo su labor.

Mario Lettiere del Diario Varela Al Día, Alejandro Suárez del Diario Mi Ciudad, Emilse Arresegor de Radio OK y Cuatro Medios de Víctor Bravo manifestaron públicamente la solidaridad con el periodista y el medio.