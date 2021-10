Fuerte pronunciamiento de Ricardo Alfonsín contra el «avance opositor de la derecha»

(Por InfoGEI).-El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, alertó sobre el peligro del avance opositor: “La derecha intenta frenar en el Congreso las iniciativas que contradicen intereses de las grandes corporaciones”, consideró, y agregó que “si no lo logra, serán estas corporaciones las que intenten frenar al gobierno a través de corridas cambiarias, aumento de precios, desinversión, deslocalización o amenazas de esto».

Alfonsín subrayó que «las fuerzas conservadoras creen que lo que es bueno para los más ricos es bueno para todos. Si ustedes piensan lo mismo, si creen que para construir una sociedad más justa los gobiernos deben hacer lo que quieren los más ricos, ya saben a quién votar. Los que no piensan así, también».

El dirigente radical defendió su acercamiento al gobierno nacional al considerar que «hay dos adversarios de lo popular: el populismo y el neoliberalismo. Si la sociedad vota a la derecha argentina, estará votando por el adversario más difícil y poderoso de lo popular: el neoliberalismo. Para éste, todo lo popular es populista. Por ejemplo el 14 bis de la Constitución», dijo en declaraciones radiales en EcoMedios.

Finalmente, al referirse al gobierno de Alberto Fernández, ponderó la voluntad transformadora: «Ni hace falta decir que los gobiernos progresistas no son omnipotentes y que pueden equivocarse. Gobernar es un asunto muy difícil. Pero creer que lo que estos no han sabido o no han podido hacer lo hará la derecha, es un grave error. No lo digo yo, lo dice la historia», concluyó el dirigente radical.