Fuerte crítica de Kicillof a Milei por decisión de YPF sobre planta de GNL

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó como “capricho ideológico” y “delirio” del presidente Javier Milei la decisión de YPF de instalar la planta de gas natural licuado (GNL) de Vaca Muerta en Punta Colorada, Río Negro, en lugar de Bahía Blanca, Buenos Aires, como se había planeado originalmente.

Acompañado por varios de sus ministros, Kicillof ofreció una conferencia de prensa en la Gobernación este miércoles, desmintiendo que la falta de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) nacional por parte de Buenos Aires fuera la causa de la decisión de YPF.

“Estamos ante un hecho de enorme gravedad, una irresponsabilidad del Presidente, que como resultado de un capricho ideológico está poniendo en riesgo un proyecto en el que estamos trabajando hace 10 años”, sostuvo Kicillof. Además, atribuyó la decisión a una «venganza» de Milei por no recibir apoyo mayoritario en la provincia.

Kicillof y la controversia sobre el RIGI

Kicillof argumentó que la adhesión de las provincias al RIGI es marginal en las decisiones de las empresas, ya que los beneficios principales son nacionales. “Si la empresa entra al RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos y jurídicos más allá de que la provincia adhiera o no”, explicó.

Ideología y decisiones

El gobernador también criticó a Milei por atribuirle una ideología socialista o comunista, calificando estas acusaciones como «un delirio». “Mi ideología es bien conocida: soy peronista, creo en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”, aclaró.

Conversación con el CEO de YPF

Kicillof reveló que, según Horacio Marín, CEO de YPF, la decisión de trasladar la planta se basó en estudios económicos y técnicos, no en la falta de adhesión al RIGI provincial. “Marín me dijo que la decisión no tiene nada que ver con el RIGI provincial. Espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, instó Kicillof.