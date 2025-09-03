Fue al cementerio de Varela y terminó viviendo una pesadilla

El silencio habitual del cementerio municipal de Florencio Varela se quebró este martes al mediodía cuando una mujer de 50 años irrumpió en gritos pidiendo ayuda. Según relató, había sido llevada por la fuerza hacia uno de los baños del predio, donde un hombre de unos 35 años intentó abusar sexualmente de ella.

Según la información a la que accedió Infosur, la víctima logró resistirse y esa firme oposición fue clave para que el agresor desistiera y emprendiera la fuga, perdiéndose entre los pasillos y las calles que rodean al camposanto.

Minutos después, trabajadores del cementerio y visitantes acudieron en su auxilio y dieron aviso a las autoridades. El SAME llegó rápidamente al lugar y asistió a la mujer, que presentaba una fuerte crisis nerviosa producto de la situación vivida. La persona fue tranquilizada y no se necesitó el traslado a un centro asistencial.

Fuentes policiales confirmaron a Infosur Diario que se inició una investigación para dar con el sospechoso, mientras que la víctima no radicó la denuncia correspondiente en la comisaría local.

Este intento de abuso en el cementerio municipal ocurre en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una de las problemáticas más graves del conurbano bonaerense. Según datos oficiales, en los primeros meses del año se registraron cientos de denuncias en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, lo que evidencia la magnitud del problema.

Desde el Municipio de Florencio Varela se viene trabajando con programas de asistencia a víctimas, botones antipánico y un equipo interdisciplinario que brinda acompañamiento psicológico, legal y social. A nivel provincial, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires refuerza la línea 144, disponible las 24 horas para denunciar y pedir ayuda.

El caso conmueve no solo por la crudeza del hecho, sino porque muestra que los espacios públicos —incluso aquellos destinados al duelo y la memoria— tampoco están exentos de la violencia machista. La investigación judicial deberá determinar responsabilidades.