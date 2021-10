Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus en el regreso del Lollapalooza a la Argentina

En tanto el cierre del domingo 20 estará consagrado a la banda de David Grohl, Foo Fighters, viejos conocidos del público argentino que estarán presentando en vivo en el país su último registro de estudio «Medicine at Midnight», que lanzaron en febrero de este año.

Mientras que el Día 2 (sábado 19) estará liderado por el emblema del indie neoyorquino The Strokes, la rapera pop californiana Doja Cat, el texano Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Kehiani y los argentinos Nicki Nicole , Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, entre otros.

El Día 1 (viernes 18) la cantante pop norteamericana Miley Cyrus será la encargada de cerrar una noche que estará teñida por el rap y los ritmos urbanos, con la presencia por primera vez en el país del neoyorquino A$AP Rocky, dueño de un hip hop hipnótico, el DJ sueco Alesso, el trapero argentino Bizarrap, el español C. Tangana, la explosión de WOS, Louta, La Joaqui, entre otros.

También llegarán Khea, la cantante canadiense Alessia Cara, Turnstile, el heavy gitano de Derby Motoretas Burrito Kachimba, Remi Wolf, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Boombox Cartel, Ashnikko y JXDN, entre otros.

Foo Fighters , The Strokes , Miley Cyrus , Doja Cat , el rapero neoyorquino A$AP Rocky , el rapero español C. Tangana y el DJ holandés Marin Garrik son la avanzada internacional que se hará presente en la Argentina para una nueva edición del Lollapalooza , que se desarrollará 18, 19 y 20 de marzo próximo en el Hipódromo de San Isidro.

Continue Reading

Advertisement