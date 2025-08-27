Florencio Varela recibe a la Virgen de Itatí con fe y fiesta popular

La imagen de la Virgen de Itatí llega desde Corrientes a Florencio Varela este sábado y será recibida por una multitud de fieles con procesión, música, danzas y celebración popular.

Florencio Varela se prepara para vivir un fin de semana de profunda devoción y alegría popular con la llegada de la imagen de la Virgen de Itatí, proveniente de Corrientes.El sábado a las 19 horas, la imagen será recibida en la tradicional zona de 5 Esquinas, en la Ruta 53 y Jorge Novak, donde una multitud de fieles aguardará con cantos, rezos y banderas.

Desde allí partirá una emotiva procesión hacia la Parroquia de Itatí, ubicada en la Ruta 53 y Jorge Goñi, donde continuará la vigilia de oración.

Al día siguiente, el domingo, se llevará a cabo la gran celebración religiosa acompañada por una verdadera fiesta popular. Durante toda la jornada habrá música, canto y danzas típicas en honor a la Virgen, en un encuentro donde artistas y músicos locales le ofrendarán su arte como gesto de fe y gratitud.

La visita de la Virgen de Itatí, patrona del litoral, no solo convoca a la comunidad correntina residente en Varela, sino también a miles de vecinos de distintos barrios que cada año se suman a esta manifestación de fe.

Con colores, rezos y tradición, la ciudad volverá a ser escenario de una de las fiestas populares más significativas, que mezcla lo religioso con lo cultural, y reafirma la identidad de los pueblos que encontraron en Florencio Varela un nuevo hogar sin perder sus raíces.