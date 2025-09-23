Florencio Varela no tiene paz: un menor baleado en asalto fallido

Florencio Varela no tiene paz por la inseguridad: un menor de 16 años terminó herido en La Carolina

Florencio Varela volvió a ser escenario de un violento episodio de inseguridad que puso en vilo a los vecinos del barrio La Carolina. Una efectivo de la Policía Bonaerense, que se encontraba franco de servicio, debió repeler un intento de asalto por parte de tres delincuentes armados en la intersección de las calles Martínez y Vergara, informaron fuentes policiales a Infosur.

Según informaron fuentes confiables, los malvivientes intentaron reducirla y en medio del enfrentamiento uno de ellos, de apenas 16 años, recibió un disparo en el costado izquierdo. El joven, con heridas de gravedad, fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Mi Pueblo, donde permanece internado en estado delicado.

Los otros dos cómplices lograron fugarse del lugar y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad. La uniformada, que utilizó su arma reglamentaria para defenderse, resultó ilesa.

Vecinos de la zona relataron que la balacera desató momentos de pánico en plena tarde y que la violencia se volvió moneda corriente en el barrio. “No tenemos paz, acá ya no se puede salir ni a la esquina”, expresó una comerciante de la zona a este medio.

La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que dispuso pericias balísticas y el relevamiento de cámaras de seguridad en las inmediaciones para dar con los dos prófugos.

Mientras tanto, en Florencio Varela la sensación de inseguridad no da tregua y cada nuevo hecho reafirma la preocupación de los vecinos, que reclaman mayor presencia policial y políticas más firmes para frenar la escalada delictiva.