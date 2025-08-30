Florencio Varela: Abogados celebraron su día con homenajes y una app innovadora

El Colegio de Abogados de Quilmes, Varela y Berazategui festejó el Día de la Abogacía en Florencio Varela. Hubo reconocimientos a profesionales con 30 y 50 años de trayectoria y se presentó una aplicación móvil para matriculados.
En un clima de emoción y compañerismo, el Colegio de Abogados de Quilmes, Varela y Berazategui celebró el Día de la Abogacía en Florencio Varela, con una ceremonia que reunió a profesionales de la región.
Durante el encuentro se entregaron medallas de reconocimiento a quienes cumplieron 30 y 50 años en el ejercicio de la profesión, destacando el compromiso y la dedicación de colegas que marcaron una huella en el ámbito jurídico del sur del conurbano bonaerense.
Los homenajes estuvieron acompañados por anécdotas, recuerdos de tribunales y palabras cargadas de emoción, que reflejaron el orgullo de pertenecer a una profesión con fuerte compromiso social.
Pero el acto también miró hacia adelante: el Colegio presentó oficialmente una nueva aplicación móvil destinada a matriculados, que permitirá agilizar trámites, acceder a información institucional y fortalecer la comunicación entre los profesionales y la entidad. Una herramienta que representa un salto de modernización en el ejercicio de la abogacía en la región.
La jornada fue vivida como una verdadera fiesta entre colegas, con abrazos, saludos y reencuentros que ratificaron la importancia del Colegio de Abogados como espacio de pertenencia, formación y reconocimiento.