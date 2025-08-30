Florencio Varela: Abogados celebraron su día con homenajes y una app innovadora

El Colegio de Abogados de Quilmes, Varela y Berazategui festejó el Día de la Abogacía en Florencio Varela. Hubo reconocimientos a profesionales con 30 y 50 años de trayectoria y se presentó una aplicación móvil para matriculados.

En un clima de emoción y compañerismo, el Colegio de Abogados de Quilmes, Varela y Berazategui celebró el Día de la Abogacía en Florencio Varela, con una ceremonia que reunió a profesionales de la región.

Durante el encuentro se entregaron medallas de reconocimiento a quienes cumplieron 30 y 50 años en el ejercicio de la profesión, destacando el compromiso y la dedicación de colegas que marcaron una huella en el ámbito jurídico del sur del conurbano bonaerense.

Guillermo Poleti, reconocido abogado de Florencio Varela.

Los homenajes estuvieron acompañados por anécdotas, recuerdos de tribunales y palabras cargadas de emoción, que reflejaron el orgullo de pertenecer a una profesión con fuerte compromiso social.

Pero el acto también miró hacia adelante: el Colegio presentó oficialmente una nueva aplicación móvil destinada a matriculados, que permitirá agilizar trámites, acceder a información institucional y fortalecer la comunicación entre los profesionales y la entidad. Una herramienta que representa un salto de modernización en el ejercicio de la abogacía en la región.

La jornada fue vivida como una verdadera fiesta entre colegas, con abrazos, saludos y reencuentros que ratificaron la importancia del Colegio de Abogados como espacio de pertenencia, formación y reconocimiento.