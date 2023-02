Fiscales de Varela: de un escándalo al otro

La trama de otro “fallo” judicial en Varela

Betiana Iacono es médica y vecina de Florencio Varela, confiaba en la justicia hasta que debió enfrentar la realidad que muchos varelenses denuncian: la inacción de fiscales, la falta de perspectiva de género y los nulos acompañamientos a las víctimas de ataques sexuales. “Basta de impunidad! Se destapó una olla cuyo fin era encubrir a delincuentes. No voy a parar” denunció.

Betiana es la madre de F., una joven que denunció en noviembre del 2020 haber sido abusada sexualmente por dos jóvenes a quienes conocía de la escuela, ya pasaron dos años de aquel aberrante hecho, el proceso judicial se encuentra estancado, sin respuestas para la víctima y con beneficios para sus victimarios.

Cansada de reclamar por la vía legal, Betiana Iacono decidió hacer público el caso en el que asegura habrían otorgad el sobreseimiento a los dos agresores que dejaron a su hija F de sin poder dormir, disfrutar, sonreír y sin ganas de hasta vivir.

“A ella no le creyeron desde la justicia”

Para F., la vida es un calvario desde el 8 de noviembre del 2020, cuando dos amigos Julián L. y Joaquín C., la invitaron a una juntada un sábado a la madrugada (en plena época de pandemia, los jóvenes solían juntarse en las casas, ya que los bares y boliches estuvieron cerrados debido al aislamiento por el COVID 19). La engañaron y en el departamento de calle Lavalle entre Corrientes y Avenida Eva Perón de Villa Vatteone, la abusaron sexualmente y la golpearon.

“La citaron a un domicilio al que nunca habían ido; tenía un cartel de alquiler/venta en la puerta” relató Iacono y aseguró “Cuando entraron ahí, ellos le propusieron a mi hija un trío, ella le dijo que no quería. De repente, le comenzaron a sacar la ropa y ella se quedó congelada, no sabía qué hacer. Abusaron de ella, la golpearon y hasta la mordieron”

En el relato que consta en la denuncia radicada en Comisaria de La Mujer y la Familia de Varela refirió la madre de la víctima de abuso sexual con acceso carnal “Cuando pudo zafar, se metió en un baño y llamó a una amiga para que la fuera a buscar. Esa noche se quedó a dormir en su casa, pero a mí me lo contó recién a la tarde siguiente. Yo la vi rara, estaba en shock.

Extracto de la carta abierta a la fiscalia de Varela.

Según Iacono, en el estudio médico que se le realizó a su hija se comprobó que sufrió abusos varios. En la causa intervino el fiscal Alejandro Ruggeri, titular de la UFI N° 8 y ordenó imputar por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas” a Julián L. y a Joaquín C., pero ninguno quedó detenido.

Sobre la causa la mujer que pide justicia por su hija relató “Nunca se tomó esta causa con perspectiva de género, Ruggeri los llamó a indagatoria, ellos no declararon haciendo uso del derecho que los asiste. Se detectó en los hisopados líquido seminal anal y vaginal; mi hija no recordaba el abuso anal, por el estado de shock en el que se encontraba”.

Con el paso de los meses, Betiana creyó en que la investigación contra los agresores prosperaba y un día sería notificada de que pagarían por el daño a F., pero no fue así “ Nos notificaron de que ellos habían cambiado de abogada y que tenían a letrada de nombre Carina Ayala; que el 27 de diciembre pidió el sobreseimiento de Julián L. y a Joaquín C.” comentó y remarcó “ Es todo muy extraño ya que ella – Ayala – ingresó en el proceso el día 22 de diciembre y a los días solicitó los sobreseimientos considerando en los fundamentos que no había más elementos. Cuando en realidad el día 18 de diciembre (cuatro días antes) el fiscal Ruggeri había pedido una prórroga para seguir investigando; días después insólitamente el fiscal que debía representar los derechos de mi hija acompañó ese pedido de sobreseerlos”.

Anomalías e injusticia para la victima

Iacono no tiene dudas, lo grita a los cuatro vientos y lo denuncia por todo Varela. “El fiscal avaló esos sobreseimientos, el doctor Busteros (juez actuante) no corrió vista al Fiscal General. Todo esto a mi hija no se lo pudimos contar porque tuvo un intento de suicidio y seguimos las indicaciones médicas de la psicóloga, es muy fuerte que la Justicia en la que debemos confiar avale el sobreseer a sus propios violadores; el 31 enero nuestras abogadas comunicaron eso”.

Las letradas Cintia Hecht y Marcela Micolaichuk que patrocinan a la familia de la joven F. rechazaron los pedidos de sobreseimientos y denunciaron las irregularidades en Procuración: “se vulnera el Código Procesal Penal, algo que no corresponde, se solicitó esa medida con pruebas pendientes en curso y además, la abogada Ayala es la esposa del doctor Darío Provisionato (titular de la UFI N° 1) que instó la última diligencia en la causa; es decir acá hay algo más que una simple irregularidad. Acá no hay imparcialidad y por eso fuimos ante el Procurador para que se tomen medidas contra los funcionarios actuantes” aseguraron en el escrito presentado.

La mamá de la joven y la fuerte denuncia a fiscales y jueces de Varela.

Excusación del juez Busteros

Mientras se estaba desarrollando la entrevista a Betiana Iacono el titular del Juzgado de Garantias 5 Dr. Julian Busteros notificaba la siguiente excusación: “Quiero manifestar que a mi criterio el fiscal General, Marcelo Dragui actuó muy bien…devolvió las actuaciones al juez Busteros para que el proceso siga adelante, pero en estas horas tomamos conocimiento que Busteros se ha excusado de seguir adelante en la causa”.

“Dragui le remitió el expediente al juez Busteros, deja de manifiesto que se expida sobre esos sobreseimientos y cuando aguardábamos nos informarnos que ahora Busteros se ha excusado”, dijo la mujer; asimismo agregó: “los imputados se fueron del país, nunca pasó nada, presentamos fotos cuando la familia lo despidió a uno de ellos, siempre fuimos respetuosos de la Justicia, recuerdo que el mismo Busteros le denegó una perimetral a mi hija que después la Cámara se lo otorgó”.

De esta manera las actuaciones deberán ser sorteadas para que un nuevo juzgado de Garantías quede a cargo del proceso que investigue a Julián L. y a Joaquín C. denunciados por F., por abusarla sexualmente el 8 de noviembre del 2020.

“La injusticia de la Justicia”

“Si el debate se plantea o centra en el consentimiento de la víctima que es mi hija, que se resuelva en un juicio oral como debe ser con los imputados sometiéndose a un proceso. A la mujer se la juzga siempre lamentablemente, vivimos una injusticia de la Justicia…mi hija es revictimizada permanentemente”, declara Betiana.

“El fiscal Ruggeri jamás pidió los teléfonos celulares para hacer pericias. Con la abogada Carina Ayala se presentaron dos testigos que refieren a una captura de pantalla y un chat, del que no se cotejo su veracidad, y está cortado deliberadamente; con esos mismos testigos con los que se comunicó mi hija alertando de lo que le iba a suceder y nunca fueron a ayudarla. F., pensaba que nunca la iban a abusar y lo hicieron sin su consentimiento, el chat debe ser analizado en su totalidad y esa etapa debe ser con un proceso donde se respeten los derechos de la víctima” denuncia la mujer que se cansó de no ser escuchada.

“Pedimos justicia por mi hija”

“A mi hija le arruinaron la vida y a nosotros como familia también” exclama la médica varelense y relata “Desde que esos dos la agredieron sexualmente ella ya no sonríe, no es feliz. No hay nada que hagamos para que ella vuelva a ser como era: una chica con sueños, ilusiones y mucha alegría”.

“Creía que iba a haber justicia pero solo hubo impunidad. Por eso , salía los medios a contar lo que está pasando en Varela. Solo pido basta de impunidad y que paguen los que dañaron a mi hija. Y también todos los que intervinieron para encubrir a esos delincuentes. No voy a parar hasta verlos presos. Sé que lo saben” sentencia Betiana Iacono.

Juez Villagra se hará a cargo de la causa

En la últimas horas, se confirmó que el titular del Juzgado de Garantías N° 8 de Florencio Varela, doctor Adrián Marcelo Villagra, será el magistrado que quede a cargo del proceso en el que Betiana Iacono denunció irregularidades y se negó a los sobreseimientos de los dos acusados del abuso sexual de su hija en noviembre 2020.

Así se notificó ayer a las partes luego del sorteo realizado en sede judicial luego que se excusara el juez Julián Busteros.