Fin de semana de terror en Varela: golpearon y robaron a tres ancianos en sus casas

Dos hechos de extrema violencia sacudieron a Florencio Varela durante el fin de semana largo. El domingo a la noche, delincuentes irrumpieron en una vivienda y golpearon a una anciana de 88 años. En la madrugada del martes, cuatro malvivientes armados y encapuchados atacaron a dos personas mayores de 80 años y se llevaron ahorros y objetos de valor. En ambos casos intervino el SAME y no hay detenidos.

El fin de semana largo dejó en Florencio Varela una imagen que duele y preocupa: tres personas mayores golpeadas en sus propias casas, reducidas por delincuentes que entraron sabiendo exactamente lo que iban a encontrar. Ad