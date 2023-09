Fiestas, gastronomía y tradición: un viaje por el mundo en la Provincia

La diversidad de los destinos turísticos bonaerenses se manifiesta en ese gran patrimonio material e inmaterial que incluye bailes, comidas, músicas, arquitecturas y técnicas que llegaron a la provincia de Buenos Aires desde distintos países. Un verdadero viaje por el mundo con las fiestas, gastronomía y tradición en la provincia de Buenos Aires.

El municipio de Berisso y la localidad de Irala, Bragado, invitan a celebrar las culturas y los sabores de diferentes rincones del planeta durante las fiestas provinciales del Inmigrante y del Agricultor.

Colectividades italiana, española, alemana, ucraniana, belarusa, armenia, arabe, yugoslava, polaca, portuguesa, caboverdeana, eslovaca, albanesa, eslovena, croata, búlgara, griega, irlandesa, lituana, yugoslava, peruana, colombiana, francesa, mexicana e israelita construyen la identidad berissense.

Durante los siglos XIX y XX, la llegada de inmigrantes ultramarinos a los puertos del Río de La Plata conformó una población unida por diferentes etnias que se integró a la cultura nativa argentina. La gran cantidad de personas que se establecieron en Berisso fue producto de su ubicación portuaria y de su extensa oferta de trabajo fabril por aquellos años.

En el marco de las fiestas en la Provincia, la del Inmigrante en Berisso.

Con el objetivo de proteger y promocionar el patrimonio y preservar tradiciones, desde 1977, la ciudad realiza la Fiesta Provincial del Inmigrante -IG; @fiestaprovincialdelinmigrante- con amplia participación de la comunidad local en las actividades y propuestas socioculturales.

“Los ballet se preparan todo el año para mostrar nuevos trajes, danzas y música”, contó Irina Oslovsky, delegada de la colectividad belarusa y tesorera de la Asociación de Entidades Extranjeras (A.E.E.), institución organizadora del evento.

Miles de turistas se acercan a este espectáculo deslumbrante que conmemora su 46º edición desde el domingo 3 de septiembre al domingo 15 de octubre, en diferentes horarios y espacios físicos de la localidad declarada como Capital Provincial del Inmigrante.

La grilla de los festejos incluye el 8° Concurso de Comidas Típicas: “Los Sabores de Berisso”, el Desembarco Simbólico de los Inmigrantes en la explanada del Puerto La Plata, el Festival de Colectividades, la elección de la Embajadora y del Embajador Provincial del Inmigrante, espectáculos musicales muy coloridos, manjares de cada país, encuentro de coros y feria de artesanías, con entrada libre y gratuita.

“Todos los años nos sorprendemos porque siempre pasa más gente de la que esperábamos”, aseguró Irina.

¿En qué barcos llegaron? En la escollera del puerto local, con objetos y vestimentas de época, descendientes de inmigrantes recrearán el momento cuando sus familiares pisaron por primera vez estas tierras.

“Es un honor poder representar la cultura de mis abuelos y trato de hacerlo con amor y respeto. En mi caso, por parte de mi papá tengo ascendencia rusa y belarusa, y por parte de mi mamá rusa y ucraniana”, manifestó emocionada.

Tradición rural y un convite a la tranquilidad

La inmensa llanura bonaerense que rodea a Bragado, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, da lugar a una privilegiada y potencial actividad agropecuaria.

Rodeada de una extensa arboleda, la localidad distrital de Irala conserva una antigua estación de tren, instalada por la empresa ferroviaria Compañía del Ferrocarril al Pacífico a finales del siglo XIX.

El primer contingente de productores rurales que llegó al lugar dio establecimiento a la estancia Santa Isabel, a partir de la cual nació este pequeño pueblo bonaerense. Primero trabajaron la explotación ganadera y luego la agricultura con la formación de las famosas chacras.

Otra de las fiestas. La de la agricultura en Bragado.

Estas abundantes y ricas extensiones y las labores del campo son las principales características del pago. “Somos 300 habitantes y la actividad agropecuaria es la que nos identifica como comunidad”, expresó Diego García, presidente de la Comisión de Vecinos de la Fiesta del Agricultor -IG: @fiesta.del.agricultor.irala-.

Gracias al fortalecimiento y sentimiento de pertenencia de la población, anualmente se realiza esta festividad. Durante la edición 2023, del viernes 8 al domingo 10, invita a disfrutar del show bailable, mediodía en el Campo de Pato con prueba de riendas, presentación del libro “Irala Pueblo chico pero de corazón grande” de Roberto Rubio, Ballet Raíces Bailando, desfile de maquinarias, paseo criollo y espectáculos folklóricos.

“A nuestra fiesta vienen 15.000 visitantes. Hacemos peñas, platos gastronómicos y feria con productores y productoras locales. Todo se llena de colores y alegría”, agregó Diego.

Berisso e Irala convocan a compartir sus costumbres y a vivenciar una experiencia distintiva que quedará guardada entre los recuerdos de viajes inolvidables por la provincia de Buenos Aires.