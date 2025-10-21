Menu
Fiesta en un patrullero: el escándalo que sacudió a la Guardia Comunal

By: Redaccion

Date:

Un hecho inusual sacudió a la Guardia Comunal de Florencio Varela. Tres agentes comunales y una mujer de la Policía Bonaerense fueron separados de sus funciones, luego de que se denunciara un presunto encuentro sexual dentro de un móvil oficial en la base Cacheuta.

Fuentes del área confirmaron que la denuncia fue presentada por los propios compañeros de turno, quienes consideraron necesario “mantener la imagen institucional de la fuerza”.
El Municipio inició un sumario administrativo y aseguró que no tolerará conductas que comprometan la ética y el compromiso público de los trabajadores comunales.

“El municipio viene sosteniendo una inversión constante en patrulleros, equipamiento y personal, y no permitirá acciones que desvirtúen ese esfuerzo”, señalaron desde el Ejecutivo local.

La Guardia Comunal de Florencio Varela, creada como refuerzo local de prevención ciudadana, continúa expandiendo su estructura con nuevas unidades móviles y agentes capacitados, en un contexto económico difícil y de creciente demanda social por mayor seguridad.

Redaccion

