Feriantes de El Alpino resisten el traslado y hoy arman los puestos en San Francisco

Este sábado se va a presentar con alta temperatura en el barrio San Francisco de Florencio Varela, no solo por la ola de calor climática. Es que los feriantes de El Alpino anunciaron que van a «armar sus puestos» en la barriada rechazando la decisión del municipio de trasladar la actividad de los sábados a la zona de La Fiat a raíz de la megaobra de la Ruta 53.

En ese contexto, los feriantes alcanzaron un comunicado a Infosur que reproducimos a continuación:

Comunicado de prensa feriantes El Alpino

A toda esa gente que dice que la feria social de Alpino debe «conformarse con lo que la municipalidad dá «realmente¿ no pensaron en estas cosas antes de comentar?

1- hay muchos feriantes MAYORES que se mantiene de la feria y no puede trasladarse a un desierto como es La Fiat.



2-hay muchas FAMILIAS que trabaja con los niños porque no pueden estar pagando a alguien para que los cuide…lo único que tienen para mantenerse es la feria ( si es que ese día le va bien).

3- hay muchos ESTUDIANTES que se pagan el boleto las fotocopias y elementos que le solicitan en el lugar que estudian. Trabajan en la feria y se esfuerzan para finalizar.

4- Algunos prefieren alquilar un lugar en la casa de un vecino del barrio para guardar sus cosas, ya que facilita su traslado y se ahorra en flete dos veces por semana.

5-Algunos llegan de diferentes lugares del barrio empujando a pie sus carretillas,bolsos, carros. 24 años de historia tiene la feria social de Alpino que arrancó en su entonces para darle trabajo a muchos y hoy sigue teniendo la misma finalidad; ¡¡es la fuente de trabajo de muchos!!

7- la totalidad de feriantes impide que el traslado temporal sea en Cacheuta y RP53 porque ya firmamos ACUERDOS de que una vez que acondicionaban la calle 1348 nos mudaríamos hasta que finalice la obra y ahora la municipalidad de Fcio Varela está haciendo ABUSO DE AUTORIDAD al no permitir que vayamos al paredón.

Decidimos defender nuestra feria en Alpino y no nos cansaremos hasta conseguirlo.

Sabemos que hay mucha gente apoyando y otra que no le importa lo que en resumidas palabras se intentó explicar, no a todos le podemos caer bien, lo entiendo, pero por favor no olviden que no se trata de un capricho si no que es NUESTRO TRABAJO

No todos cuentan con estructuras para cubrirse del sol.

No todos se llevan sus mesas para armar.

No todos tienen movilidad para transportarse tranquilamente de un lugar a otro.

No todos tienen oportunidades de trabajo formal



ES POR ESO QUE CONTINUAREMOS CON ESE OBJETIVO Y NO SEREMOS EGOISTAS CON NUESTROS COMPAÑEROS.

PORQUE ACÁ SI NO NOS UNIMOS NOS QUIEREN PASAR POR ENCIMA.

#LaFeriaNoSeVá.

#La1348NosCorresponde

NO VAMOS A IMPEDIR LA OBRA

VAMOS A GANAR LA LUCHA SIN PERJUDICAR AL BARRIO

NO VAMOS A CORTAR LAS CALLES