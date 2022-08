Femicidio de Samantha Guabello: «Tenía el arma, la tomé y se me escapó el tiro»; declaró el imputado en el juicio

Up Next

También declararon como testigos vecinos de la joven y todos coincidieron en demostrar la forma violenta en que Hernández trataba a Guabello. El hallazgo del cuerpo de la joven se produjo el 25 de abril de 2016 en una casa ubicada en la calle 17 entre 29 y 30, de Berazategui. Todo comenzó cuando el hermano de la víctima concurrió al inmueble debido a que ella no le respondía los mensajes al teléfono celular.

En la segunda jornada del juicio Hernández declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Quilmes, y aseguró que la muerte de la joven se trató de un accidente: «se me escapó el tiro». A su vez, el hombre señaló que no recuerda mucho del hecho ya que es consumidor de estupefacientes.

«Tenía el arma, la tomé y se me escapó el tiro», en la sala de juicio se hizo un silencio. Tajante y claro fue como Gastón Hernández reconoció ayer su responsabilidad en el femicidio de Samantha Guabello, la joven a la que mataron en Berazategui. Ayer se realizó la segunda jornada ante el Tribunal Oral N° 1 de Quilmes y la semana próxima serán los alegatos.