Femicida tras las rejas; TOC 2 de Varela condeno a prisión perpetua a asesino de Miriam Morel Portillo

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela, dio un adelanto de veredicto

condenatorio a Santiago Godoy Benítez y lo condenó a la pena de prisión perpetua como

autor penalmente responsable del femicidio de su pareja y madre de sus 5 hijos Miriam

Morel Portillo, ocurrido el 28 de septiembre de 2019,en la vivienda que compartían en el

barrio Lujan de Florencio Varela.

El Tribunal integrado por los jueces Santiago Zurzolo Suárez, Fabio Stremel y Natalia

González Aguirre brindó un adelanto de veredicto en el mediodía del miércoles, y el

próximo 11 de octubre se dará a conocer los fundamentos del fallo.

En el debate oral, el representante del MPF había solicitado la pena máxima para Godoy

Benítez como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el

vínculo, por mediar violencia de género y por relación de pareja. Todo en el contexto de

violencia de género.

En las audiencias del juicio quedó acreditado que Santiago Godoy Benítez era “Celoso,

positivo y violento”, con una “personalidad violenta” la que derivó en el ataque mortal

contra la mujer de 39 años.

Recordemos que los hijos del matrimonio Cristian, Pablo y Andrea relataron en dos

audiencias que su padre “siempre andaba con un cuchillo”, que “él – Godoy Benítez-

maltrató toda la vida a mí mamá… Muchas veces la golpeó y amenazó delante de

nosotros que si lo dejaba la iba a matar”.

En la autopsia de la víctima, pudo quedar en claro que Godoy Benítez utilizó “un cuchillo”

y la violencia de su victimario contra la víctima fue “desmedida: la mujer fue tomada por

sorpresa, no pudo defenderse, recibió múltiples lesiones y murió desangrada”.

Sin emociones , ni ante las lagrimas de sus hijos

Durante las dos audiencias del juicio, que lo tuvieron sentado en el sillón de los acusados

Santiago Godoy Benítez (50) no se inmutó en ningún momento, tampoco al ver a sus tres

hijos relatar sus antecedentes de violencia hacia Miriam. Con los brazos cruzados y en

posición relaja escuchó atentamente la acusación del fiscal Selier; su rostro no expresó

emotividad, solo frialdad y antipatía como si de lo que se hablara correspondía a un

extraño y no a él.

Con la misma indiferencia se lo escuchó responderle al presidente del TOC Zurzolo

Suárez si deseaba acceder a tener sus últimas palabras y “No hay más nada que decir,

ya lo dijeron todo” .

Y el pasado miércoles 2 de noviembre, sin que se le moviera ni un músculo de su rostro y

con los brazos cruzados escuchó la condena del TOC 2.



“No va a salir más, ni dañar a nadie más”

Tras el adelanto del veredicto, este medio habló con la hija de la victima quien aseguró

sentirse agradecida por la condena que recibió su padre. “A los jueces le pedí que no lo

dejen libre nunca más y les agradecemos por este fallo. Él ahora no va a volver a hacerle

daño a nadie más. Se le acabó la vida al igual que apagó la vida de nuestra mamá” dijo

Andrea de 24 años quien es el puntal de su hermano más pequeño y que acompañada

por sus hermanos mayores declaró lo que todos en la familia sufrían al vivir cerca de

Godoy Benitez.

Por Romina Martinez Parfeniuk