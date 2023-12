Fanático y excusas los dos lanzamientos con los que OKY la rompe en la escena musical

Oky, quien incorpora sonidos robóticos y explora los efectos metálicos sugeridos por Auto-Tune, le agrega una capa única a su estilo distintivo. Es de los artistas que no le tienen miedo al uso de la tecnología en la música.

En «Excusas», Oky exploró la faceta más melancólica del desamor, combinando la emotividad con un ritmo envolvente. Ahora, con «Fanático», el artista da un giro completo al expresar la efervescencia del amor y la locura que acompaña el descubrimiento de alguien especial. En cambio en “Fumo y me relajo” rompé el tabú del sexo e invita a entregarse a la melodía del freestyle con 3 artistas urbanos.