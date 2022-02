Familiares de Paulo Michel Villanova clamaron en fiscalía para que no liberen al conductor que lo mató

Familiares de Paulo Michel Villanova, el joven motociclista de 20 años que murió el sábado 19 del corriente al ser embestido por una camioneta, que según fuentes extraoficiales habría cruzado el semáforo en rojo a gran velocidad. Se manifestaron en las fiestas de la Fiscalía Descentralizada de Varela para pedir que no liberen al conductor del rodado que lo atropello.

Paulo Michel, en su moto Mondial 110, cruzaba la Ruta 36 hacia el barrio Las Margaritas (de oeste a este), por el semáforo de la entrada al barrio Pte Perón – Pepsi- cuando una camioneta que venía a muy alta velocidad por la arteria provincial lo embistió causándole la muerte de forma instantánea.

El siniestro por el cual el joven de 20 años murió se produjo alrededor de las 17 horas del último sábado. El motociclista, Villanova, perdió la vida al ser colisionado por una camioneta Fiat Toro, color bordo.

Por el hecho y teniendo que no se haga justicia es que, los familiares de Michel y sus amigos se juntaron pasadas las 8 am del lunes en las puertas de las Fiscalías de Fcio Varela de av. Pte Perón y Pringles donde reclamaron que no liberen al conductor del Fiat Toro.

Santiago, tío de la víctima manifestó “Mi sobrino cruzaba con el semáforo en verde, la camioneta venía a mucha velocidad, lo embistió y luego lo arrojó a la mano contaría a más de cien metros, el cuerpo de Paulo quedó destrozado.

La primera en llegar fue su hermanita de 12 años, a ella los policías le informaron que estaba muerto.

Por el hecho fue detenido el conductor de la Fiat Toro, identificado como Víctor F. (19), quien quedó aprehendido por “Homicidio culposo” , investigación que lleva adelante la UFI 7 local.