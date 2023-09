Familiares de Lautaro Morello y Lucas Escalante marcharon al Poder Judicial de Quilmes

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Nuevamente los familiares de Lucas Escalante y Lautaro Morello, se congregaron con carteles y pancartas en las puertas del edificio de Penales del Departamento Judicial de Quilmes. Allí reclamaron a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que resuelva la apelación presentada hace 15 días por el fiscal Ichazo que investiga la desaparición de Lucas Escalante y el crimen de Lautaro Morello ocurridos en diciembre del año pasado. También, solicitaron que se revea las presentaciones realizadas por el juez de Garantías N° 5 – Julián Busteros- sobre la prisión preventiva del imputado “comisario mayor Francisco Centurión”. “Si para el martes no tenemos una respuesta vamos a hacer una manifestación importante y nos vamos a encadenar” sentenciaron.

“Nos presentamos en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala 1- de Quilmes para pedir que revean la apelación del doctor Ichazo y del doctor Dieguez, para que le den la preventiva Centurión por el secuestro de Luca realizado con violencia y su posterior desaparición y por estar implicado en el asesinato y descarto del cuerpo de Lautaro” contó Miriam, abuela de Lautaro Morello.

Además la mujer precisó “Hablamos también con el juez Mario Caputo y la jueza Patricia Pattanela sobre que el juez Busteros accionó contra el abogado de nuestra familia, pidiendo una multa millonaria o pidiendo que sea apartado de la causa y que le quiten la matrícula”.

Acerca de las respuestas que obtuvieron manifestó Miriam “Nos trajimos la palabra de que son los últimos pasos y que ésta resolución estaría para el día martes de la semana próxima”.

Si no hay respuesta prepara plan de lucha

Los allegados a Lucas Escalante y Lautaro Morello están cansados de que les den vueltas en el pedido de justicia por ello adelantaron “A los jueces de la Cámara de Apelación y Garantías les dejamos en claro si para el martes no tenemos la última respuesta; vamos a ir a cortar la calle y vamos a hacer una manifestación importante”.

La vecina de Villa Hudson que desde el 9 de diciembre de 2022 espera justicia por su nieto Lautaro resaltó “Nuestra intención al venir a Quilmes era de encadenarnos, pero como fuimos recibidos por esta gente decidimos no hacerlo”.

Por último, Miriam fue contundente “como de costumbre no trajimos una promesa, que no crean que nos van a callar. Vamos a ir por todos los que participaron en la desaparición de Lucas y en el crimen de Lautaro”.

Demora en resultado de ADN

Hace un mes (12 de agosto), se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Lautaro Morello, la misma fue realizada por peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) en el cementerio municipal de Florencio Varela. La diligencia había sido solicitada por la familia de la víctima, ya que nunca se certificó genéticamente que el cuerpo perteneciera al joven oriundo de Villa Hudson. Hasta el momento, los resultados de la pericia en el cadáver no fueron entregados a la familia del joven de 18 años, se habrían atrasado por un la ausencia de “un perito de la Policía Federal Argentina que analice los restos encontrados en estado de descomposición”.

Por Romina M. Parfeniuk