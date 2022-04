Falleció Simon el joven que fue atropellado,el viernes pasado en 1155 y 1142

Esta madrugada , familiares y allegados a Simón Romero informaron el fallecimiento del joven de Ingeniero Allan que fue atropello el 1 de abril cuando regresaba en bicicleta de la escuela y fue embestido por una camioneta a las 21.15 en las arterias 1155 y 1142 de esa localidad de Florencio Varela.Romina Mancilla , allegada a joven público está sábado pasadas las 6:30 de la madrugada el siguiente mensaje en la red social Facebook «Y a un mes de tus 20 añitos esto eras primo! Injusta la vida 💔 solo te pido dale fuerzas a tus viejos te vamos a amar por siempre … Somos un solo ❤️ Mooon Y no vamos a parar asta encontrar al culpable ..Descansa en paz… Que ahora nos toca a nosotros hacer justicia.. te amo por siempre primito.Siempre un solo ❤️».En tanto, Walter Olivera, por la misma red social dio la triste noticia»Abrir los ojos & despertarme con esta NOTICIA ? Con los llantos de mi vieja loco de hermana 😭😭Mira vos que pillo que sos primo , la hiciste re bien esperaste a que hagamos la movida de ayer , lograste UNIÓN FAMILIAR , nos viste UNIDOS A TODOS & te estabas despidiendo sin darnos cuenta sos un guacho , chabon yo te queria contar lo que habías logrado y te sientas orgulloso de vos mismo . No te das una idea como nos duele esto , te llevaste con vos un Pedazo de cada uno de nosotros tu familia , te quiero felicitar primo por pelearla hasta donde pudiste , la verdad que diste lo mejor de vos y fuiste un Campeón , me corrijo SOS UN CAMPEÓN porque vos estas aca conmigo y con todos SIEMPRE vas a estar PRESENTE 🙌 DESCANSA EN PAZ PRIMO , TE CONVERTISTE EN UN ANGELITO DE LA GUARDA PARA NOSOTROS AHORA MONCHO , Y SABES QUE ? TE VOY A RECORDAR TODOS LOS DIAS CON LOS MEJORES MOMENTOS , me es imposible encontrar un mal momento o una tristeza tuya si VIVIAS FELIZ & SIEMPRE ALEGRE , Y ASI TE VAMOS A RECORDAR CON TU SONRISA QUE TE IDENTIFICABA ❤👏TE AMO PRIMO , SIEMPRE LO VOY A HACER . AHORA DANOS FUERZA PARA SEGUIR , ENCARGATE DE ESO POR FAVOR TE PIDO QUE ACA ESTAMOS TODOS PARTIDOS AL MEDIO😭 FUE INJUSTA LA VIDA CON VOS PRIMO , PERO SOLO DIOS SABE EL PORQUE 😭😭😭»Pedido de datos La Justicia solicita a la comunidad información sobre el siniestro producido en Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, donde un rodado Eco Sport color blanco embistió a Alejandro Simón Romero para luego darse a la fuga. La colisión tuvo lugar a las 21.15 del 1° de abril en las arterias 1155 y 1142; se busca colectar datos del conductor y se garantiza desde la Fiscalía de Instrucción y Juicio N° 7 de Florencio Varela reserva de identidad. Quienes puedan aportar información deberán concurrir a la Seccional Sexta de Varela o dirigirse a la sede de la Fiscalía sita en Presidente Perón 485 esquina Pringles.El texto enviado a nuestra redacción señala:» Por disposición de la titular a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nro 7 de Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes, Secretaría única, tengo el agrado de dirigirme a Ud, en el marco de la I.P.P. Nro. PP-13-02-006174-22/00, caratulada «LESIONES CULPOSAS- ROMERO ALEJANDRO SIMÓN VMA.», a fin de solicitarle su colaboración para la publicación de un aviso a fin de poder dar con posibles testigos que puedan identificar o aportar mayores datos del conductor y/o acompañante del rodado Ford EcoSport color blanco que embistiera a Romero Alejandro Simón el día 01/04/2022 alrededor de las 21:15 en intersección de las arterias 1155 y 1142 de Ingeniero Allan, o a las personas que incendiaron el rodado en calle 1134 y 1135 de Ingeniero Allan. A los testigos, se les garantiza su reserva de identidad, y deberán concurrir ya sea a la Seccional Sexta de Florencio Varela, o a la sede de esta Fiscalía sita en la calle Presidente Perón 485 esquina Pringles de Florencio Varela.-Saludo a ud. muy atentamente»

