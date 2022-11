Exitosa Noche de los Museos en Florencio Varela

Con gran participación, culminó la primera edición de la Noche de los Museos en Florencio Varela, iniciativa cultural bonaerense que tuvo como epicentro de las actividades organizadas por la Comuna al Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico, donde vecinos y vecinas decidieron acercarse para conocer el primer edificio municipal de nuestro distrito, situado en la intersección de 25 de Mayo con Chacabuco.

El secretario de Cultura, Deportes y Recreación -Mauricio Rodríguez- consideró “una buena oportunidad para que la gente pudiera saber más sobre la historia de nuestra ciudad”. “Una propuesta que estuvo a nivel, para la que anhelamos su crecimiento año tras año. Participaron artistas, músicos y miembros de la dependencia”, develó.

Por su parte, Viviana Torres -coordinadora del evento- demostró estar muy contenta con la excelente convocatoria. “Un encuentro sublime que congregó a personas de todas las edades, hombres, mujeres, chicos, chicas y jóvenes con mucha curiosidad por aprender más”.

Joaquín Pérez, de 10 años, llegó al establecimiento junto a su hermano y sus padres con un objeto particular: una piedra añosa que entregó a la institución. “Hace mucho visité el lugar y me contaron que guardaban cosas antiguas. Me gustó la idea de donar una ammonite fósil para que todos y todas tuvieran la posibilidad de verla”, comentó el niño.

Graciela -oriunda del barrio 9 de Julio- y su hijo Gabriel -radicado en La Plata- aprovecharon la ocasión para pasear por la localidad. “Primero, visitamos el Centro de Veteranos ‘Héroes de Malvinas’; luego, nos trasladamos hasta la plaza ‘San Juan Bautista’”. Ambos desearon la continuidad del proyecto “para que, sobre todo las juventudes, descubrieran cosas bellas de Florencio Varela».

Las y los visitantes disfrutaron de un mini concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal; más tarde, el Coro Vocacional mostró el potencial de las voces del territorio. El cierre estuvo en manos de la Orquesta Municipal de Tango con un repertorio especial para desarrollar al aire libre en las puertas de la primera intendencia distrital.

A nivel local, en la idea impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires también fue incluido el Museo “Guillermo Enrique Hudson”.