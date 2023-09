Éxito: más de 25 mil personas en la Feria del Libro

Con un rotundo éxito y una abrumadora participación de más de 25.000 entusiastas de la literatura, la 16ª edición de la Feria del Libro de Florencio Varela llegó a su clímax en el pintoresco parque ubicado en Thevenet y Storni. Durante tres días, este evento literario y cultural, organizado por la Comuna local, ofreció a los asistentes una experiencia única que superó todas las expectativas.

Bajo un cielo despejado y un ambiente de celebración, más de 40 expositores se congregaron en la feria, ofreciendo una variada selección de libros que iban desde clásicos literarios hasta obras contemporáneas. Sin embargo, la feria no solo se trató de libros, sino que también presentó una ecléctica gama de conferencias y charlas a carga de personalidades destacadas.

El intendente Andés Watson junto al docente jubilado Luis Pícoli en la Feria del Libro de Florencio Varela.

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, expresó su satisfacción en la última jornada del evento, destacando la asombrosa respuesta de la comunidad. «Un éxito la 16ª edición de la feria: más de 25.000 vecinos y vecinas de los diferentes barrios, así como de partidos aledaños, concurrieron a una ubicación distinta de la habitual con resultados que superaron las expectativas», afirmó el Watson.

La temática de este año se centró en las cuatro décadas ininterrumpidas de democracia en Argentina y la importancia de conocer la historia para evitar repetir errores del pasado. El mandatario subrayó «la posibilidad para la ciudadanía de acceder a un paseo gratuito de estas características», y destacó que la feria fue un «proyecto integral» que reunió a escritores, artistas municipales, espectáculos para todas las edades y emprendimientos locales.

El último día de la feria ofreció una serie de charlas de alto nivel, que trajeron a una audiencia diversa y ávida de conocimiento. El actor Gastón Pauls compartió su experiencia en la prevención de consumos problemáticos, mientras que el popular youtuber Alexis Ríos habló sobre la creación de contenidos auténticos en las redes sociales.

Conmovedor testimonio de Pablo Díaz en la Feria del Libro

Uno de los momentos más conmovedores del evento fue el testimonio en primera persona de Pablo Díaz, sobreviviente de la «Noche de los Lápices», quien compartió sus vivencias y la importancia de recordar el pasado para construir un futuro mejor. Además, destacados referentes locales de derechos humanos, como Luis Picoli, Guillermo Daniel Ñáñez y Carlos Altamiranda, presentaron una obra relacionada con la dictadura en Florencio Varela.

Pablo Díaz, con emotividad, evocó a Claudia Falcone, una figura que lo inspiró en su escritura y destacó la importancia del amor como un valor esencial. A pesar de haber enfrentado momentos fatídicos a una temprana edad, Díaz elogió la adolescencia como «una herramienta de transformación» debido a su energía, seducción y sensualidad.

Éxito literario con la Feria del Libro de Varela

Gastón Pauls reflexionó sobre la importancia de hablar con franqueza y sin rodeos. «La manera de vencer el silencio fue con la palabra. Por eso, la importancia de estos espacios», enfatizó.

Alexis Ríos compartió su enfoque creativo en la creación de videos auténticos y abogó por romper los prejuicios y estereotipos sobre el conurbano. Consideró que las nuevas plataformas son fundamentales para lograrlo.

La feria también brindó oportunidades para los emprendedores locales, como Viviana Romero, quien presentó su negocio familiar «Pepo», ofreciendo una amplia gama de libros para docentes y literatura infantojuvenil de autores reconocidos.

Gastón Viamonte, un joven visitante de Zeballos, compartió su preferencia por los libros en formato papel y su búsqueda de nuevos ejemplares de anime en la feria.

Gabriel Olivera, de Santa Rosa, elogió los esfuerzos de la comunidad en la promoción de la cultura y destacó la feria como una actividad de alto valor sin costo alguno.

La 16ª edición de la Feria del Libro varelense demostró una vez más que la pasión por la literatura y la cultura sigue viva y floreciente en Florencio Varela, consolidándose como un evento fundamental en el calendario de la comunidad. Con una diversidad de perspectivas y temas enriquecedores, esta feria se convirtió en un espacio de aprendizaje y reflexión para todos los asistentes.