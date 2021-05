Exclusivo: te contamos cómo será el nuevo McDonald´s en Avellaneda y revelamos si tiene pensado llegar a Varela

Luego de la colocación de la piedra fundacional del local 220 de McDonald´s en Avellaneda, Eduardo Lopardo, director general de Arcos Dorados Argentina dialogó con Infosur Diario sobre el flamante proyecto. Además, no nos quedamos con las ganas y le consultamos si está en planes la instalación de un local de la casa de comidas más importante del mundo en Florencio Varela.

– ¿Qué nos vamos a encontrar en el nuevo local que comienzan a construir?

Es el local número 220 que estamos inaugurando es en el municipio de Avellaneda, donde ya teníamos tres operando hace ya un tiempo. Este es el cuarto local que se suma al municipio. Tiene la particularidad de que va a tener AutoMac, con lo cual va a ser el primer local con este sistema del municipio. Estamos muy contentos porque más allá de las características puntuales del local, implica un nuevo proyecto, una nueva apuesta al crecimiento, un reflejo del compromiso que la compañía tiene este año y donde estamos cumpliendo como empresa 35 años en la Argentina.

– ¿La pandemia no los paralizó? ¿Ustedes fueron transformando la manera de trabajar y de atender a sus clientes?

– La verdad que la pandemia requirió que nos orientemos y como te decía la compañía hace 35 años, tiene un compromiso enorme con la Argentina. Y más allá de la coyuntura, estamos también viendo el largo plazo y la instalación de local. Tiene que ver un poco con eso, no con la apuesta, con creer en el país, con creer en nada, en la comunidad de Avellaneda. Y bueno, miramos para adelante, con una mirada más positiva, optimista y de largo plazo.

–En su presentación habló de un nuevo concepto en construcción. ¿De qué sistema estamos hablando?

-Es una construcción modular. El local se va construyendo por separado, son nueve módulos…Se va como armando en una planta industrial, bajo condiciones control. Sabemos que la construcción al aire libre tiene algunas vicisitudes, como pueden ser las lluvias, etcétera. Toda esa construcción y los nueve módulos después vienen acá, se transportan, se ensamblan y se finaliza la construcción. Este local, tiene muy buenas características en sustentabilidad y el cuidado por el medio ambiente, algo que la compañía viene trabajando hace mucho tiempo. Tiene un sistema de recolección de agua de lluvia para poder ser reutilizado en el local. Además el equipamiento y todo el diseño está pensado para un mínimo consumo de agua y la máxima eficiencia energética. Todos los materiales que se han utilizado son todos materiales, certificados libres de libre de contaminantes. Así que esto es todo una apuesta.

-¿Ya habíamos tenido algún local de características similares en el país?

– Habíamos tenido algún tipo de construcción modular, pero este tiene que ver con cómo esa tecnología ha sido puesta al servicio de todos estos elementos sustentables. Este local va a tener una serie de características que lo hacen bastante original.

-Avellaneda, Bernal, Berazategui, Quilmes y Gutiérrez tienen su McDonald´s ¿Los varelenses podemos esperar un local en la localidad?

– La verdad que siempre estamos buscando opciones. Definitivamente la zona sur del área Metropolitana es una zona muy importante. Me parece que el reflejo de éste local – Avellaneda- no hace más que consolidar un poco esta posición. Así que, siempre estamos viendo proyectos. Tenemos varios proyectos en carpeta. No te puedo confirmar que en poco tiempo estemos en un Florencio Varela, pero definitivamente es una de las opciones que manejamos.

McDonald´s con nuevo local con un concepto sustentable y modular en Avellaneda

Arcos Dorados Argentina, la compañía que opera la marca McDonald´s en el país, anunció el inicio de la obra para construir un nuevo local que estará ubicado en el Alto Avellaneda Shopping. A raíz de los cambios que la pandemia impuso y en el marco de una transformación digital de la compañía, el nuevo local será el primero en ser construido con una nueva tecnología modular, fabricado completamente en una planta industrial y transportado en 9módulos que serán montados in-situ, acortando en casi 45 días los tiempos de construcción y con una gran reducción en el impacto ambiental de la edificación.

Este proyecto, que abrirá sus puertas a fines de junio, representa una apuesta de la marca en el país, ya que representa el local número 220 en el país y su apertura generará 70 nuevos puestos de trabajo para jóvenes que tendrán en McDonald’s la oportunidad de tener su primera experiencia laboral formal.

Reducir el impacto en el medio ambiente

Una de las innovaciones de este nuevo local, será la incorporación de funcionalidades únicas para minimizar el uso de recursos y el impacto en el medio ambiente. El proyecto contará con la posibilidad de recuperar el agua de condensación de los aires acondicionados para riego y limpieza del sector externo del local;las zonas de cocina y baños tendrán grifos reductores de caudal, que permitirán reducir hasta en un 80% el consumo de agua; se instalarán techos aislantes y refractantes para mejorar la eficiencia energética y todas las maderas del mobiliario estarán certificadas por FSC.

La tecnología de punta en el nuevo local de McDonald´s

El nuevo McDonald’s tendrá alrededor de 400m2 cubiertos, y estará dotado con las últimas tecnologías disponibles en el mercado en atención y experiencia para los clientes. La implementación incluirá kioscos digitales de autogestión y personalización de pedidos y cartelería digital en el menú. Además, contará con AutoMac, sumando un nuevo segmento de atención al barrio ya que será el primer servicio de venta de estas características para que los clientes puedan acercarse a través de cualquier medio de movilidad a disfrutar de los menúes preferidos de McDonald’s. A la vez, tendrá McCafé y un sector de juegos para los más pequeños.

“Estamos orgullosos de anunciar la construcción de un nuevo local McDonald’s en nuestro país en un momento muy especial de la Argentina. Esta nueva apertura en el Shopping Alto Avellaneda nos permite generar empleo para 70 jóvenes que tendrán la oportunidad de tener su primera experiencia laboral formal y comenzar su desarrollo profesional con nosotros. A la vez, estamos muy entusiasmados con esta nueva construcción modular que hemos comenzado a desarrollar y con todas las iniciativas sustentables que estamos llevando a cabo en este local que contribuirán en una mejora del medioambiente.” destacó Eduardo Lopardo, director general de Arcos Dorados Argentina.

Las obras para la construcción del nuevo local comenzarán rápidamente y se estima que la inauguración será a fines del mes de junio.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas emplean más de 100 mil personas (datos de 31/03/2021). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com