Exclusivo: “Se hizo Justicia por Victoria”

Habló con Infosur la abogada de la víctima de la violación en grupo y contó todos los detalles de un juicio histórico.

«Se hizo justicia por Victoria» expreso ni bien finalizó la lectura del veredicto la abogada de la víctima Dra. Maria Colombo. En la sala de planta baja de la sede de Penales de Quilmes no estuvo Victoria, pero si sentados con sus abogados los 10 imputados en el hecho.

La Dra. Florencia Butiérrez, Dr Moya Panisello junto al Dr. Zurzolo Suárez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Florencio Varela dejaron en silencio toda la sala. Todos los hombres que llegaron al juicio por la violación en manada ocurrida entre el 29 y 30 de marzo de 2019, fueron condenados por su participaron del abuso sexual contra Victoria Mateluna. Los encartados recibieron penas entre 15 años y medio y 16 de prisión.

“Estamos conformes tanto de la Investigación Penal como con la Fiscalía de Juicio por el resultado y de la ardua tarea para poder conseguir este resultado” expresó Dra. Colombo luego del fallo judicial.

Veredicto Condenatorio

Los magistrados del Tribunal antes mencionado impusieron una condena de 16 años de prisión a Lazarte; en tanto dispuso 15 años y medio de pena para M. Lombaglia; A. Varela; E. Krick; A. Krick; N. Fernández; L. Coria; O. Coria, l. Silva; N. Barreto. Todos por el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser cometido por 2 y más personas.

Asimismo, el TOC ordenó la inmediata detención de 5 de los ahora condenados ( M. Lombaglia; A. Varela; E. Krick; N. Fernández; L. Coria) que permanecían en libertad.

Recordemos que uno de los imputados en el hecho no fue juzgado en esta ocasión y será juzgado en el año 2022 por un Juzgado Popular.

Abogado apelarán el fallo

Abogados de los jóvenes condenados por la llamada violación en manada de Florencio Varela denunciaron que «no hay certeza para arribar a un veredicto de condena. Se ha dado un fallo sin los elementos que permitan arribara a ese pronunciamiento», expresaron a Data Judicial algunos de los letrados.

El doctor Guillermo Baqué dijo que «no existen pruebas para condenar a personas cuyos ADN han dado negativo. No hay certeza, vamos a apelar la resolución»; a su turno el doctor Nicolás Proz, consultado por este medio puntualizó: «fallo adverso sin elementos, no hubo testigos que ubicaran a nuestro asistido, tengo la sensación que deja de existir el debido proceso».

Los defensores coincidieron en que apelarán la resolución del Oral 1 de Varela y se retiraron disconformes con el adelanto dado a conocer.

Los hechos

Los hechos que se juzgaron las últimas semanas, se conocieron como la violación en manada de Florencio Varela y habían ocurrido entre el 29 y 30 de marzo de 2019 en una vivienda de barrio Santa Rosa. La próxima semana se conocerán los fundamentos.

El presente y futuro de Victoria

Victoria no estuvo presente el lunes 20 en la sala de tribunales de Quilmes donde se dio lectura al veredicto condenatorio contra quienes la violaron en marzo del 2019. Según contó el portal Infobae, la joven consiguió trabajo en la zona de Retiro y el día del fallo judicial a su favor estaba en su empleo. “Me siento aliviada. Los que están libres van a ir presos. Faltan los otros cinco ADN. Me siento aliviada, sorprendida, porque la Justicia no hace Justicia. Dios me ayudó, estuvo conmigo. Y yo tuve Justicia dos veces, entre miles de mujeres que no pueden, lo logré”, fueron sus sensaciones.

Aún con miedo de que los allegados de los ahora condenador le hagan algo. Victoria, hoy con 20 años, dice: “Puedo terminar muerta, pero ellos van a estar adentro”.

Sobre su presente aseveró “Me mudé, terminé el secundario. Pude aliviarme, tenía la mente súper mal. Vivía encerrada, matándome la cabeza. Tomé coraje para tomar estas decisiones, que debería haber tomado antes”. Sigue: “Realmente necesitaba irme de Varela”.

Al ser consultada por ese medio sobre su futuro dijo que eligió que su hija sea dada en adopción: “Hoy vive en un hogar. Quiero que crezca con una familia que le pueda dar todo. Yo le doy amor, pero tengo mis días que me siento mal. No quiero que ella sufra, quiero ayudarla, tal vez a distancia. Lo decidí una semana después de mi cumpleaños. No quiero que ninguna cargue más nada. Aunque sea triste, sé que va a ser lo mejor. No quiero que crezca donde crecí. Me angustia mucho. Ya tiene 4 años”.

Compromiso y acompañamiento

Finalizado el veredicto, este medio dialogó con la Dra. María Colombo, abogada de la víctima quien se mostró satisfecha por la decisión del Tribunal N° 1 de Florencio Varela contra los atacantes de Victoria.

“Estamos conformes tanto de la Investigación Penal como con la Fiscalía de Juicio por el resultado y de la ardua tarea para poder conseguir este resultado” dijo.

Dado a que el proceso se vio desarrollado en el marco de los últimos dos años de la pandemia, la letrada y a su vez médica especialista en varias ramas de la medicina, comentó “cuando hubo que contestar estuve. Las cosas se hicieron en el tiempo que debió hacerse”.

Al ser consultada sobre cómo recaerá este veredicto en Victoria Mateluna aseveró “se intentó darle tranquilidad con respecto a este hecho que fue aberrante para ella… estuvimos todos tratando de acompañarla, de apoyarla y creo que este resultado se dio porque hubo mucha gente al lado de ella apoyándola”.

La Dra. Colombo es una reconocida abogada y médica que lleva más de cuatro décadas especializándose en distintas ramas de la Medicina y las Cs. Forenses. Es una de esas profesionales varelense que podemos cruzarnos en una calle sin darnos cuenta de sus conocimientos, un amplio currículum y experiencia que solo nombrarla en algún pasillo de Tribunales dan cuenta de su calidad como persona y profesional.

La letrada es la única representante en la región del “Instituto de Abogado del Niño” , que en la provincia de Buenos Aires escucha las palabras de niño, niña y adolescente. Este instrumento tiene como objetivo que “el Estado garantice que el niño, niña y adolescente sea escuchado ante la autoridad competente, que su opinión sea tenida en cuenta, a que sea atendido por un abogado especializado en niñez, a participar en todo el expediente y a recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte”.

Según pudo saber este medio, la Dra. Colombo como Abogado del Niño fue quien tomó intervención al tomar conocimiento de la denuncia que había radicado Victoria luego de sufrir la violación en manada. Su conocimiento y acompañamiento junto a otras personas, llevaron a que hoy la justicia haya condenado a los atacantes de la joven varelense y a que pueda pensar en su futuro.