Exclusivo: radiografía del quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Lázaro Víctor Sotacuro huyó a Bolivia tras el asesinato de las tres jóvenes. Sería propietario de uno de los vehículos y habría sido filmado acompañando la camioneta en la «ruta de la muerte» desde La Matanza a Florencio Varela.

INFOSUR accedió en exclusiva a la información sobre la identidad, historial migratorio y datos personales del ciudadano boliviano que se encontraba prófugo y fue detenido en las últimas horas acusado de estar detrás del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, de 41 años, quien habría cruzado de La Quiaca a Villazón inmediatamente después del asesinato de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

El hombre que organizó la muerte

Según fuentes exclusivas a las que accedió INFOSUR, Sotacuro no solo sería propietario de uno de los automóviles involucrados en la desaparición de las tres jóvenes, sino que fue observado a través de filmaciones acompañando a la camioneta Chevrolet Tracker blanca y «abriéndole camino en la ruta de la muerte» de las víctimas.

Las cámaras de seguridad captaron cómo otro vehículo escoltaba la camioneta donde fueron trasladadas las jóvenes desde La Tablada hasta Florencio Varela. Este segundo automóvil, que habría pertenecido a Sotacuro, funcionó como «puntero» para evitar controles policiales y garantizar que la operación criminal llegara a su destino fatal.

Perfil del prófugo: 18 años en Argentina

Lázaro Víctor Sotacuro nació el 30 de abril de 1984 en Bolivia y cuenta con DNI argentino para extranjeros. Su historial migratorio, al que accedió en exclusiva INFOSUR, revela un patrón de ingresos y salidas del país que se remonta a 2006.

Datos personales del prófugo:

Nombre completo : Lázaro Víctor Sotacuro

: Lázaro Víctor Sotacuro Fecha de nacimiento : 30 de abril de 1984 (41 años)

: 30 de abril de 1984 (41 años) Nacionalidad : Boliviana

: Boliviana Domicilios registrados : Retiro, CABA Villa 1 11 14 San Andrés, General San Martín

:

Trayectoria migratoria: la puerta de entrada al crimen

El análisis de los registros migratorios de Sotacuro revela una historia de casi dos décadas en territorio argentino. Su primer ingreso documentado data del 5 de noviembre de 2006, cuando arribó por el Aeropuerto de Ezeiza procedente de Perú en un vuelo de Avianca.

Cronología migratoria:

2006 : Primer ingreso al país con categoría temporaria

: Primer ingreso al país con categoría temporaria 2007 : Obtiene radicación temporaria (vigente hasta 2009)

: Obtiene radicación temporaria (vigente hasta 2009) 2012 : Solicita y obtiene residencia permanente bajo régimen Mercosur

: Solicita y obtiene residencia permanente bajo régimen Mercosur 2016-2017: Múltiples viajes entre Argentina y Perú

La conexión con Florencio Varela

Un dato revelador de la investigación es la conexión de Sotacuro con la pareja que se domiciliaba en la calle Chañar 709 de Florencio Varela, exactamente en la zona donde fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes.

El escape perfecto hacia Bolivia

Inmediatamente después de consumado el triple homicidio, Sotacuro habría ejecutado una huida planificada hacia Bolivia, cruzando por el paso fronterizo de La Quiaca-Villazón. Este cruce terrestre es conocido por ser utilizado frecuentemente por criminales que buscan evadir la justicia argentina.

La elección de Bolivia como destino no es casual: el país vecino no tiene tratado de extradición automática con Argentina para ciudadanos de terceros países, lo que complejiza cualquier intento de repatriación forzosa del prófugo.

Sin antecedentes previos: el criminal invisible

Paradójicamente, Sotacuro no registra antecedentes penales en Argentina. Su prontuario está completamente limpio:

No registra antecedentes en el sistema penal argentino

Sin registros en SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales)

No aparece en bases de Interpol

Carece de actas o denuncias previas

Esta «invisibilidad» criminal le habría permitido operar durante años sin levantar sospechas de las autoridades, convirtiéndose en el típico «cerebro oculto» de organizaciones narcocriminales.

La «ruta de la muerte» filmada

Las filmaciones exclusivas analizadas por los investigadores muestran cómo Sotacuro habría coordinado personalmente el traslado de las víctimas. Para los investigadores, su vehículo aparece en las imágenes «abriendo camino» a la Chevrolet Tracker blanca, funcionando como explorador para detectar posibles controles policiales.

Esta metodología revelaría un nivel de organización criminal sofisticado, con roles claramente definidos y protocolos de seguridad para evitar ser detectados durante el traslado de las víctimas hacia el lugar donde serían asesinadas.

La hipótesis de la venganza narco

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el triple homicidio fue una venganza relacionada con disputas territoriales del narcotráfico en el conurbano. Sotacuro habría liderado esta operación de «escarmiento», utilizando a las tres jóvenes como víctimas para enviar un mensaje a bandas rivales.