Exclusivo: qué le plantearon los familiares de Lautaro Morello al juez de Garantías

Familiares, amigos y vecinos de Lautaro Morello, el joven asesinado y quemado tras estar desaparecido junto a Lucas Escalante en Florencio Varela, se congregaron en las puertas del Juzgado de Garantias 6 – Mitre entre Brown y Pringles- donde reclamaron por el esclarecimiento del crímen.

Mantuvieron una entrevista con el juez Julian Busteros y luego de confirmarse el apartamiento del fiscal Martín Conde de la causa volvieron a pidir que sea investigada por el titular de la UFI N° 1 descentralizada de Berazategui– Dr. Daniel Ichazo. “No confiamos en los fiscales de Quilmes, ni en los de Varela” aseguraron.

“Queremos que la causa sea investigada por el fiscal” claman en la puerta de la sede de Garantías 6 los amigos, familiares y vecinos de Lautaro que llegaron caminando y en un ómnibus con carteles y banderas con el rostro del joven de Villa Hudson.

Fanny Morello junto a su madre Miriam -abuela de Lautaro– ingresaron a la entrevista que les concedió el juez de Garantía. Según contaron no se les permitió estar acompañadas por el abogado local – José Luis Calegari- que no las representa legalmente, pero las contienen en el pedido de justicia.

“El juez nos dijo que le aceptó la excusación a Conde y que nos van a estar notificando del sorteo del nuevo fiscal de la causa. Nuestro pedido fue que no queremos ningún fiscal de Quilmes o Varela. No les tenemos confianza” expresó ante la multitud Miriam.

Por otro lado, aclaró “el juez Busteros dice que en la causa tienen información que no nos pueden brindar para no perjudicar la investigación, pero nosotros llevamos casi dos meses pidiedo el apartamiento de la bonaerense por tener gente implicada, el cambio de fiscales y no hacen nada”.

Familiares, amigos y vecinos de Lautaro Morello en la sede del juzgado.

La mujer que desde el 9 de diciembre del año pasado viene siendo el pilar de sus hijas , sobrinas y nietos en la busqueda de la verdad en el caso de Lautaro remarcó “Queremos que la causa la tome el fiscal Ichazo. Él fue el único que hasta ahora hizo algo. En pocos días ordenó la busqueda internacional de Lucas Escalante que sigue perdido. Algo que Dongiovanni en más de un mes no quiso hacer”.

“Vamos a esperar el nombramiento del nuevo fiscal y si nos es quién creamos sea confiable vamos a ir por una audiencia con el Dr. Draghi, ya se lo planteamos a juez de Garantias; No vamos a parar hasta que caigan todos los que fueron parte de la muerte de Lautaro” sentenció Miriam, abuela del joven cuyo cuerpo fue hallado el 15 de diciembre del pasado año.

Mural a dos meses de la desaparición de Lautaro

El jueves se cumplen dos meses de la desaparición de Lautaro y Lucas. Los familiares de Escalante anunciaron la realización de una movilización a Quilmes. En tanto, los vecinos de Lautaro se van a congregar en Villa Hudson para realizar el mural en su homenaje.

“ Nosotros vamos a juntarnos a las 10 de la mañana del jueves en Avenida Hudson y Concordia. Allí se va a terminar el mural de Lauti” contó Aldana e invitó “ Todo aquel que quiera acercarse a colaborar está invitado. Y los esperamos a las 20 hs con una suelta de globos apra recordarlo”.

Piden al fiscal Ichazo para la investigación por el crimen de Lautaro.

Excusación de fiscales en el caso que mantiene en vilo a Varela

Desde que desaparecieron los jóvenes – 9 de diciembre de 2022- por la causa pasaron varios. En un primer momento tomó la investigación la titular de la UFI 2 de Varela Mariana Dongiovanni, la que pidió en enero escusarse de seguir en la causa. En Feria Judicial fue Barbara Velasco por un pequeño tiempo. Un fin de semana estuvo en manos del fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI N° 1 descentralizada de Berazategui. Al retomarse la actividad judicial llegó a la la UFI N° 3, doctor Martín Conde quien el pasado 6 del corriente mes solicitó al juez de Garantías 6 su apartamiento, dado a que mantuvo contuvo contacto por su función con el comisario Francisco Centurión, que es familiar directo de los dos detenidos relacionados con la desaparición de Lucas Escalante y el homicidio de Lautaro Morello.

El caso

Lucas Escalante de 26 años fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, cuando pasó a buscar a Lautaro Morello de 18 para festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales de la Copa del Mundo, a bordo de un auto BMW que apareció incendiado al día siguiente.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21:30 del pasado 15 de diciembre, a la vera de la autopista del Buen Ayre en Guernica, la cual se encuentra en construcción, y nada se sabe aún del paradero de Escalante. En esas circunstancias fueron detenidos los Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.