Estuvo diez años preso, se recuperó y hoy preside la Federación Nacional de Cooperativas

Por Marcelo Cena, Agencia Nacional de Noticias Telam y Prensa Mac

El presidente de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (Funcat), Martín Villalba, aseguró que «el cooperativismo es el camino de salida y crecimiento para cientos de trabajadores y trabajadoras de todo el país y la economía popular es generación de trabajo», al destacar la tarea que realiza esa entidad.

Funcat representa a 66 cooperativas en distintos puntos del país, y a casi 3.000 trabajadores de la construcción, el reciclado, textiles, gastronomía, juguetes, cuidado de mayores, herrería y carpintería y alimentos para animales.

Villalba tiene 38 años y es de la localidad de Rafael Calzada, en el partido bonaerense de Almirante Brown. Durante 10 años estuvo privado de su libertad en diferentes cárceles de la provincia de Córdoba. Tras sus años preso, terminó sus estudios primarios y secundarios y se formó en el cooperativismo, y hoy es el presidente de Funcat, una organización cuyos miembros recibieron esta semana la visita y apoyo de los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de dirigentes de organizaciones sociales.

-Télam: ¿Cómo nació la Federación de Cooperativas?

–Martín Villalba: La Federación nació hace unos años a través de una diplomatura que mi Cooperativa Visión Trabajo y Futuro tenía con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, era un convenio, al cual nosotros llevamos la diplomatura en Economía Social y Solidaria, en Almirante Brown. Y creímos siempre que era una iniciativa muy buena porque no excluía a nadie e incluía a todos. A partir de ahí nos contactamos con otros compañeros y compañeras y empezaron a participar cooperativas de la zona y ahí se empezó a construir la actual es la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (Funcat).

-T: ¿A cuántas cooperativas y trabajadores representa?

-V: En la actualidad, están integradas 66 cooperativas y todos los días se siguen organizando más trabajadores en cooperativas. Hoy somos cerca de 3.000 trabajadores y trabajadoras. Como por ejemplo en la provincia de Santa Fe, donde se crearon tres cooperativas en contexto de encierro (cárceles), por ejemplo en la unidad de hombres de Las Flores y en la unidad número 4 de mujeres.

-T: ¿Ustedes crean cooperativas en las cárceles, con los presos?

-V: Sí, en las cárceles. Dentro de nuestra federación tenemos un área que se llama Área de Protección Social, en donde trabajamos en distintas cárceles, capacitamos, contamos nuestra experiencia y tratamos que los compañeros y compañeras internos, cuando salgan en libertad, salgan con un oficio y puedan acceder a una cooperativa de trabajo, para ganarse un salario, para ganarse la vida.

-T: Una especie de reinserción social de los presos para cuando salgan en libertad…

-V: Claro, así es. Reinserción social de los presos y presas de las distintas cárceles. Primero capacitándolos y después que se vayan incorporando a las cooperativas productivas.

-T: ¿Cuántos presos se han recuperado mediante esta iniciativa?

-V: No lo sé, te digo la verdad, somos un montón de cooperativas de liberados y liberadas que no están dentro de nuestra federación, que están en otras organizaciones, pero hay un montón de compañeros y compañeras que gracias a esto nunca más volvieron a robar, nunca más volvieron a una cárcel. Que nunca más volvieron a robar, pero parece que esto no es noticia…¿no?. Por eso nosotros vemos al cooperativismo como la mejor herramienta para un modelo de inclusión social, que es la ventana por dónde se debe mirar.

-T: En la Federación (Funcat), se nuclean cooperativas, ¿de qué rubro?

-V: Cooperativas de reciclado de residuos, de la construcción, textiles, juguetes y comestibles para perros, cooperativas de herrería, carpinterías, puntura, colegios cooperativos, corralón de materiales cooperativos, gastronomía, cuidadores de personas mayores, entre otras.

-T: ¿Por qué no se conoce esta tarea en la opinión pública?

-V: La verdad que estaría muy bueno que el pueblo lo sepa. El otro día compartimos un acto con los ministros (Martín) Guzmán y (Juan) Zabaleta en Almirante Brown, yo digo que se fueron contentos con lo que se encontraron en la reunión de Funcat y asombrados. Yo creo que la economía popular es la ventana por dónde también se debe mirar la economía de un país y su crecimiento. La Economía Popular es trabajo, no es otra cosa, los que dicen que es otra cosa, se equivocan.

-T: ¿A qué se dedica la cooperativa en la que trabaja?

-V: Nosotros estamos en Almirante Brown con una cooperativa de recolección de residuos en forma diferenciada. Todo el nylon que se recolecta va a un eco punto, después va a una presurizadora, prensadora y después se convierte en pellet. Ese pellet se convierten luego en bolsas de consorcio, esas bolsas de consorcio, se venden a través de nuestras filiales en Santa Fe, Córdoba, Catamarca y Entre Ríos. Esas bolsas con trabajo y mano de obra de cooperativistas se venden en distintos puntos del país, también en el Mercado Central, en el Mercado de Abasto de Córdoba, y con la generación de un montón de puestos de laburo. Y, cuando esa producción de bosas fue vendida, la ganancia se reparte entre todos los trabajadores y trabajadoras. No es que se la lleva un pícaro o dos, se reparte entre todos…

-T: ¿Cómo ven ustedes la situación social del país?

-V: Desde hace mucho tiempo que nuestro país quedó golpeado. Estamos pasando por una situación complicada, pero creo en el proceso que lleva a delante el Gobierno en políticas de Estado para el futuro. El Gobierno nacional nos ha acompañado en este proceso de organización de trabajadores y trabajadoras en cooperativas y nosotros tenemos que ser agradecidos con la gente que nos ayuda. Por eso, en el encuentro que tuvimos delante de los ministros, dije ‘gracias’ varias veces.

-T: ¿Qué están pidiendo?

-V: Más políticas de inversión, de transformación y de oportunidad de crecimiento con generación de trabajo. Vos imagínate -por ejemplo- que sale de la cárcel un pibe capacitado después de 20 años preso y al otro día se pone a trabajar y vos lo ves al pibe hoy y está feliz y, además, ese pibe no vuelve más a robar…

-T: Ese joven que sale de la cárcel con un oficio, hoy está feliz?

-V: ¡Pero no tengas ninguna duda! El preso que sale de la cárcel con un oficio no vuelve a robar nunca más. Está feliz porque le cambió la vida, lo capacitaste, le diste herramientas para cuando salga de la condena, lo incorporaste al campo laboral. Recompone con su familia, con buena onda, los pibes están contentos, lo vienen a ver al padre dónde trabaja… A mí me cambio la vida el cooperativismo. Yo estuve 10 años encerrado porque me portaba muy mal.

-T: ¿Vos estuviste detenido?

-V: Yo estuve en contexto de encierro 10 años porque me portaba mal cuando era chico y el que se porta mal tiene que pagar y yo pagué y hoy no le debo nada a nadie. En esos 10 años terminé el primario, terminé mi secundario, seguí mi carrera universitaria estando preso.

-T: Y hoy, es presidente de una Federación de Cooperativas, con muchos trabajadores y que genera trabajo.

-V: Así es. Si lo puedo hacer yo, ¿por qué otros no?, ¿por qué los miles y miles de presos y presas no pueden hacer un camino para reinsertarse en la sociedad?