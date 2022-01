Estudios y experiencia, claves para instalaciones eléctricas en la industria

Up Next

En este caso se pone especial atención en el Instituto de Energía (IDE) que pretende ser un nodo multidisciplinario conformado por estudiantes de grado, graduados, docentes investigadores y profesionales provenientes de diversos saberes o disciplinas que aborden en conjunto la temática energética que tanta importancia e impacto tiene en la zona donde el clima y la geografía no ofrecen de por si condiciones naturales favorables para el desarrollo.