Estrella Amarilla para recordar a un chica de 18 años atropellada y alertar sobre la seguridad vial

En la mañana del jueves 7 de octubre, familiares de Milagros Elizabeth Alfonso con apoyo de la Municipalidad de Florencio Varela señalizaron con una “Estrella Amarilla” la interacción de avenida Novak y Brown de Florencio Varela, lugar donde la joven de 18 años fuera atropellada luego de que la moto en la que viajaba el 26 de mayo del 2018 fuera embestida por un automovilista temerario.

Fuerte reclamo a la fiscalía de Florencio Varela

Emilce Escobar su mamá desde hace más de tres años viene reclamando en la Fiscalía 7 local para que se de la detención del conductor que la asesinó y convocó a toda la comunidad a pedir pide justicia por su hija en “TodosPorMily.

Milagros sufrió el accidente el 26 de mayo del 2018 y su cuerpo no resistió los traumatismos y heridas y dejó de existir el 1 de junio de ese mismo año.

La vecina se mostró muy indignada por la inacción del Ministerio Público Fiscal dado a que, a más de tres años del hecho aún no se dicto procesamiento ,ni detención del conductor del rodado. Aseguro,» él vive a unas diez cuadras de mí casa y lo vemos que sigue manejando. Cuando se dio lo de Mili este individuo manejaba sin registro y el auto no era de su propiedad. No comprendo porqué no actúan con esa irresponsabilidad. Su acción imprudente le costó la vida a mí hija y nos destrozó a todos sus familiares».

Qué significa la Estrella Amarilla

Emilce remarcó que, la señalización que se colocó en Varela corresponde a la Campaña Nacional de Concientizacion Vial Estrellas Amarillas», con la cual se busca crear conciencia de las víctimas en accidentes de tránsito. En esta ocasión se volvió a pintar la misma en la acera asfáltica, pero se estará prontamente colocando un cartel en ese lugar.

» Madres del Dolor que están en contacto conmigo y que son quienes impulsaron la ley 26363 que plantea la Disposición 110/2020 sobre las Estrellas Amarillas tiene 25 señalizaciones para colocar en todo Florencio Varela» dijo y la madre que perdió a su hija sentenció «el que maneje un auto debe de ser responsable , ya que en un instante puede destruir a una madre y a una familia».

Milagros Elizabeth Alfonso, víctima fatal de un conductor imprudente.