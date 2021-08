Están llegando nuevas tecnologías que podrían revolucionar la manera en la que se trabaja el campo

Por lo tanto, en conclusión, se puede prever que la situación del campo en el futuro será mucho más favorable y conveniente, así como también resultará más ecológica. Si los productores aprovechan estas nuevas alternativas, no sólo contarán con un sistema de producción más moderno y eficiente, sino que también obtendrán mayores ganancias.

Aparte de las grandes adquisiciones que realizaron los grandes productores agrícolas, también resultaron beneficiados los pequeños y medianos productores. Esto se debe a que, al revender las unidades de modelos anteriores de, por ejemplo, tractores New Holland usados , se pueden conseguir máquinas de excelente calidad por un precio muy conveniente.

Adquirir máquinas más modernas no consiste simplemente en conseguir un modelo más nuevo de tractores o de cosechadoras, como si se tratara de cambiar el modelo del auto. Por el contrario, contar con máquinas más modernas permite aprovechar mejor los recursos y obtener un mayor rendimiento por hectárea sembrada.

