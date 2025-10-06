Espert, afuera por las denuncias de oscuras conexiones narco

Finalmente, José Luis Espert presentó su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires luego del escándalo por el presunto pago de USD 200 mil de un empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

El economista, referente liberal y uno de los nombres más conocidos dentro de La Libertad Avanza, confirmó su decisión a través de un comunicado en la red social X, donde señaló que ponía su dimisión “a disposición del Presidente Javier Milei”, quien finalmente aceptó la renuncia.

“Demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”, sostuvo Espert en el mensaje, denunciando un “juicio mediático despiadado” y una “operación orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

Un escándalo que sacudió al oficialismo libertario

La renuncia de Espert fue el desenlace de una semana de máxima tensión dentro de La Libertad Avanza.

En la denuncia se detalla una transferencia bancaria por USD 200 mil desde una empresa guatemalteca vinculada al empresario Fred Machado, actualmente investigado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, hacia una cuenta asociada a Espert.

La operación, fechada el 22 de enero de 2020, aparece en los registros del Bank of America dentro del expediente judicial “USA v. Mercer-Erwin et al.” tramitado en el estado de Texas.

El documento fue interpretado como prueba directa del vínculo financiero entre Espert y Machado, lo que precipitó su salida del espacio libertario.

Presión interna y reunión en Olivos

La decisión final de apartarlo surgió tras una reunión de dos horas entre Javier Milei y Espert en la Quinta de Olivos, donde el mandatario terminó por aceptar la dimisión.

Según trascendió, el expresidente Mauricio Macri también intervino en la decisión, recomendándole a Milei “controlar los daños” ante un caso que podía afectar gravemente la campaña electoral.

“Era un mecanismo de contención”, reconocieron fuentes de la Casa Rosada. A la presión se sumaron el armador bonaerense Sebastián Pareja y el estratega Santiago Caputo, quienes insistieron en tomar distancia ante la magnitud del escándalo.

Del respaldo al aislamiento

El giro fue abrupto. Un día antes de su renuncia, Espert había ratificado su candidatura y agradecido públicamente el apoyo de Milei. Sin embargo, las revelaciones judiciales y la presión política forzaron su salida inmediata.

El propio vocero presidencial Manuel Adorni reconoció que el diputado “tendrá que dar más explicaciones”.

Mensaje final y cierre político

En su despedida, Espert llamó a los militantes libertarios a no “psicopatearse” y continuar difundiendo el mensaje del cambio. “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”, cerró el economista, marcando el final de un ciclo político que lo deja fuera del Congreso y bajo investigación judicial.