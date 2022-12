Escuelas a la Obra: Kicillof inauguró el 130° edificio escolar provincial de gestión en Varela

Por su parte, el intendente Watson remarcó: “Este es el tercer jardín que inauguramos junto a la Provincia en barrios de Florencio Varela que necesitaban sumar un servicio educativo de calidad”. “Aquí no hay palabras, hay proyectos que se concretan para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas a través de la educación pública”, dijo.

“Este jardín explica lo que ha pasado en toda la provincia: 62 chicos y chicas contarán ahora con la experiencia de la educación pública que antes se les privaba porque no había un Estado presente”, explicó Kicillof y añadió: “La escuela integra, genera un apertura al mundo desde muy chicos, brinda sociabilidad y enseña, al mismo tiempo, el amor por nuestra Patria”.