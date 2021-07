Escándalo en un instituto de Berazategui: docentes se olvidaron el chat abierto con insultos a los alumnos

Lo que ocurrió no tiene justificación. Dos docentes del Instituto Superior de Formación Nº 50 de Berazategui fueron denunciadas por sus alumnos por comentarios discriminatorios en un chat de WhatsApp que se filtró en medio de una clase virtual. Se trata de las profesoras Andrea Bellini y Mercedes Curia, encargadas de la materia «Prácticas docentes».

«Hoy es un día terrible para los que formamos parte del Instituto 50 de Berazategui», publicó Kathy Felix en sus redes sociales». «Como alumna que ya está casi en el final de la carrera de Historia, luchando para poder comenzar a trabajar, quiero compartir esto, por que la situación que hoy se vivió en la clase por Meet de Práctica I, con las profesoras Curia y Bellini no tiene nombre; en realidad si, se llama discriminación y lo sufrimos todos los alumnos que pasamos por el Instituto», sostuvo.

El contenido del chat es realmente alarmante, toda vez que, según el registro de los propios alumnos, las profesoras de la materia tildaban de «drogadicto» y «fuma paco» a un alumno. La profesora hacía referencia a otra de las estudiantes como «gorda», todos comentarios repudiables.

«El maltrato enorme que sufrimos al ingresar a la carrera es inhumano. Estas dos profesoras, que son las que nos tienen que preparar para ir a las aulas, las que nos tienen que dar las herramientas para que podamos ser buenos docentes, empáticos, son a las que hoy mientras daban la clase de práctica la tecnología les jugó una mala pasada, ya que al compartir pantalla se abre su Whatsapp y todos los alumnos pueden ver cómo a medida que van dando la clase van insultando y discriminando a todos los alumnos presentes», explicó Félix.

«Lo peor de esta situación no es que es algo que nunca pasa, si no que son las pruebas de lo que ocurre hace años. Ya que si sos gordo, morocho, ama de casa, vieja o mucho peor, estás embarazada o tenes hijos, según ellas no vas a aprobar la práctica en tu vida, por que tu papel está en tu casa, no haciéndole perder el tiempo a ellas», descargó su bronca la estudiante.

«Que alguien me explique ¿Por qué para poder aprobar la práctica de primer año las compañeras tienen que ocultar que están embarazadas, usando en pleno verano una campera enorme para ocultarse la panza, para que no las bajen? ¿Por qué tenemos que soportar que nos digan que somos cortitos de cerebro cuando no entendemos un texto el cual nunca nos explicaron? ¿Por qué tenemos que dejar que nos griten, nos humillen, nos discriminen al frente de toda la clase y agachar la cabeza, para no perder la cursada?», se preguntó.