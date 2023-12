Escándalo en Florencio Varela: Fiscales de La Libertad Avanza piden que no asuma un polémico concejal

Fiscales y fiscales generales de la corriente Libertad Avanza en Florencio Varela, liderada a nivel nacional por el presidente electo Javier Milei, presentó una nota al Honorable Concejo Deliberante local, sumándose al repudio manifestado por el cuerpo ante los controvertidos dichos de Ezequiel «Chamu» Taborda , concejal electo del mismo espacio. En el escrito, solicitan que no se permita que Taborda asuma su banca.

La solicitud se fundamenta en un video compartido por Taborda en redes sociales los primeros días de noviembre, donde se lo ve visiblemente alterado expresando furia por el supuesto vandalismo a su camioneta. En un tono agresivo, el concejal electo lanzó declaraciones controvertidas que generaron un fuerte repudio y que rápidamente se viralizaron.

La nota de La Libertad Avanza que se presentó en el HCD de Varela.

En el video, Taborda manifestó su indignación con expresiones como «Mueran todos los villeros mala leche, asco dan», generando con ello una ola de críticas y acusación de discriminación y violencia. Además, el concejal electo amenazó con lastimar a alguien en respuesta a los daños supuestamente sufridos en su local y camioneta: «Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta…Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen».

Los firmantes de la nota, enviados a Infosur por uno de los adherentes, expresan su vergüenza por estas declaraciones y resaltan la ausencia de un pedido formal de disculpas por parte de Taborda.

En ese contexto solicitan que su propio compañero de lista no asuma la banca de concejal.

La sesión en la que asumirán los nuevos concejales será el próximo lunes.