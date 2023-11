Escándalo en Florencio Varela: concejal electo de Javier Milei desató polémica con violentas declaraciones

Ezequiel «Chamu» Taborda, resultó electo como concejal por la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, en el municipio de Florencio Varela y el próximo 10 de diciembre ocupará una banca para representar a los varelenses. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente hacia un video altamente polémico que el recién electo funcionario público compartió en sus redes sociales.

La pieza audiovisual, subida en horas recientes, muestra a Taborda visiblemente alterado, expresando su furia tras el supuesto vandalismo a su camioneta. En un tono agresivo, el flamante concejal se arremetió con una serie de declaraciones controvertidas que rápidamente se viralizaron en la esfera digital.

Video redes sociales Ezequiel «Chamu» Taborda, concejal electo.

El concejal de Javier Milei desatado

En el video, Taborda manifestó su indignación al grito de «Mueran todos los villeros mala leche, asco dan», una expresión que generó un fuerte repudio por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes consideran el comentario como discriminatorio y violento.

El concejal electo también hizo referencia a su enojo por los supuestos daños a su local y camioneta, expresando: «Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta…Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen».

Estas declaraciones comienzan a generar una ola de indignación y repudio en las redes sociales, con numerosos usuarios condenando el tono agresivo y discriminatorio utilizado por Taborda. Organizaciones y activistas de derechos humanos llamaron a la reflexión y al respeto por la diversidad y la inclusión.

En el seno del partido no lo pueden creer

Ante la creciente controversia, diversos líderes políticos instaron a Taborda a retractarse de sus declaraciones y ofrecer disculpas públicas. Asimismo, se espera que se lleven a cabo reuniones de urgencia en el seno del partido para abordar este asunto y evaluar posibles acciones a tomar.

El futuro político de Ezequiel «Chamu» Taborda queda en la cuerda floja tras este episodio, y su capacidad para representar de manera inclusiva a todos los habitantes de Florencio Varela se ve seriamente cuestionada. La situación continuará siendo objeto de debate y seguimiento por parte de la opinión pública y los medios de comunicación.